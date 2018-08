Cine l-a ”lucrat” pe Edi Iordănescu: ”Ei sunt antrenorii adevărați, nu Conceicao!”

Un nou conflict ar sta să izbucnească la CFR Cluj. Nu între persoanele din conducere, ci între jucători. (Super oferte la accesorii gaming) Surse din apropierea clubului au declarat pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, că patru jucători ar avea un cuvânt greu de spus în alcătuirea primului “11” și că antrenorul ar îndeplini mai mult un rol decorativ. Camora, Hoban, Culio și Deac ar fi “greii” care decid în vestiar, nicidecum Conceicao. În plus, Vâtcă ar fi păstrat legătura cu Dan Petrescu, fostul antrenor, pe care l-ar ține la curent cu tot ce se întâmplă la echipă.

CFR Cluj a avut un început slab de sezon. Motiv pentru care Edi Iordănescu a fost schimbat după doar trei partide. L-a înlocuit Antonio Conceicao, un tehnician care ar fi pe placul actualei conduceri, dar și al unora dintre jucătorii consacrați. Conform unor surse bine informate, portughezul ar alege titularii doar după ce s-ar consulta cu patru fotbaliști din vestiar. Al căror cuvânt ar fi decisiv. Nu ar conta forma de moment, ci alte lucruri.

„Conceicao nu are nicio putere!”

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat, astfel, că Mario Jorge Malico Paulino “Camora”, Ovidiu Hoban, Juan Emmanuel Culio, Ovidiu Hoban și Ciprian Deac ar fi avut un cuvânt greu de spus la îndepărtarea lui Edi Iordănescu. Sursele noastre susțin că fiul fostului selecționer Anghel Iordănescu ar fi fost “lucrat”.

Fiul lui "Tata Puiu" a fost înlocuit, ulterior, cu Antonio Conceicao. Un tehnician lusitan care ar fi perfect pentru cei patru lideri din vestiar. Dintr-un motiv foarte simplu: i-ar dicta primul "11" înaintea fiecărei partide. Antrenorul portughez ar ține cont, fără să clipească, de părerile lor și ar alcătui echipa de start în funcție de doleanțele pe care le au.

În aceste condiții, mulți dintre ceilalți fotbaliști ai CFR-ului ar fi ajuns la capătul răbdării. Și nu ar refuza o plecare de la campioana României. Ar fi ajuns la concluzia că nu forma de moment primează, ci prieteniile cu Camora, Hoban, Deac și Culio. Și că doar printr-o astfel de apropiere pot ajunge titulari de drept la CFR Cluj.

Dezvăluirile-bombă din vestiarul alb-vișiniilor nu se opresc aici. "Mulți s-au săturat de situație și iau în calcul transferuri la alte echipe. Trag ca nebunii la antrenamente, dar în ziua meciului află că sunt rezerve sau, mai rău, în afara lotului. Conceicao nu are nicio putere. El ține cont de ce-i transmit Camora, Hoban, Deac sau Culio. Ei sunt antrenorii adevărați, nu Conceicao", ne-au precizat sursele citate.

Vâtcă, cel mai nou “frate” al lui Deac!

Altfel, mulți dintre fotbaliștii de la CFR Cluj nu l-ar mai avea deloc la inimă pe Cosmin Vâtcă. Ajuns rezervă după ce Giedrius Arlauskis a “aterizat” în Gruia, portarul este văzut drept unul dintre oamenii de încredere ai fostului antrenor, Dan Petrescu, plecat la finalul sezonului trecut în China.

"Cei de la CFR au vrut să scape de Vâtcă în iarna trecută, dar Petrescu a reușit să-i mai prelungească înțelegerea cu gruparea pe încă un an. Toți din vestiar îl consideră «sifonul» fostului antrenor. Dar și al unor persoane din actuala conducere. Mai nou, a ajuns să se dea bine pe lângă Deac, zici că este «fratele» lui. Este conștient că doar astfel îl va putea scoate din poartă pe Arlauskis. Printr-o tovărășie cu Camora, Deac, Culio sau Hoban. În plus, pe Vâtcă, multe persoane nu-l suportă, nu are deloc un caracter OK", au mai precizat sursele amintite mai sus.

