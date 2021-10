Cine o ”chinuie” pe Andreea Marin? Filmările CANCAN.RO spun totul!

Aparițiile sale strălucitoare, la televizor, au încântat și încântă milioane de români. Dar iată că “Zâna Surprizelor” poate să “coboare”, oricând, și printre muritorii de rând, la supermarket. CANCAN.RO vă prezintă imagini inedite cu Andreea Marin, de la o “ieșire” dedicată aprovizionării cu de toate.

Îmbrăcată cu un pardesiu elegant, potrivit pentru toamna care s-a instalat în Capitală, dar și cu nelipsita mască pe protecție, poziționată corect, Andreea Marin nu a ezitat să împingă singură coșul de cumpărături până la ieșirea din magazin. Iar acolo, surpriză! S-a „luptat” din greu cu o sacoșă plină, fără a primi vreun ajutor, dar și fără a schița cel mai mic gest care să-i trădeze efortul.

Andreea Marin dovedește, astfel, din nou, chiar și printr-un gest simplu, că motto-ul ei – “Nu există nu se poate” – nu este doar o înșiruire de vorbe.

“Sunt o fire pozitivă, care se încarcă pentru drumul ce duce spre viitor cu energia care face bine, nu cea distructivă”, spunea, de altfel, “Zâna”, cu doar câteva zile în urmă, într-un interviu pentru CANCAN.RO, în exclusivitate.

Andreea Marin, despre succesul rapid pe care l-a avut

Altfel, Andreea Marin avea să dezvăluie mai multe secrete. ”Erau vremuri în care bunul simț și cunoștințele acumulate primau, televiziunea se făcea cu respect pentru oameni și pentru nevoile și sufletele lor. «Țara lui Piticot», inițial gândită de mine ca o emisiune pentru copii, s-a dovedit a fi de mare interes și pentru părinți și bunici din toată tara. S-a transformat în mod neașteptat într-un succes rapid, observat și de cei de la București, întrucât saci de scrisori soseau nu doar la Iași. Unii scriau adresa TVR pe plic și astfel ajungeau la sediul central.

Cine o fi fata asta care primește atâtea scrisori săptămânal? Așa am atras atenția și ulterior eram invitată la București. Domnul Cristian Țopescu a fost cel care mi-a oferit întâi șansă de a prezenta alături de domnia sa. Apoi am ales să lucrez la știri, apoi am devenit corespondent la premiile Oscar. Am prezentat și festivaluri mari, au urmat Surprizele și… istoria o știți. TVR Iași m-a format, mi-a pus bazele ca jurnalist. Acolo am întâlnit mentori extraordinari, dedicați meseriei, am făcut și cursurile BBC. Mi-au dat libertatea de a-mi pune ideile în practică… Da, vremurile erau altfel.

De exemplu, recuzita emisiunii erau lucrurile mele de acasă, nu aveam bani și sponsori cum se face în prezent. Dar tocmai asta ne stimula imaginația mai mult. Și iubeam fiecare pas în meserie! Am crescut sănătos”, spunea Andreea Marin

