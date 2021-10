Ce a spus Oana Zăvoranu despre Andreea Marin în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV! ”Când faci reclamă la ceva care nu te umilește...”

Oana Zăvoranu a lansat un atac subtil în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, făcând referire la Andreea Marin. Ce a spus bruneta despre activitatea „Zânei Surprizelor”?

Se cunoaște deja faptul că Oana Zăvoranu este una dintre cele mai sincere vedete din showbizul românesc! Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Oana Zăvoranu a lansat un atac subtil la adresa Andeei Marin. Directă din fire și deschisă, bruneta a criticat-o pe „Zâna Surprizelor” pentru produsele la care face reclamă.

”Când faci reclamă la ceva care nu te umilește, atunci e ok. Când eu sunt cu priza în mână, dar atunci când mă contactezi zici că ai 300 de asistente, nu e ok. Marin (n.r. – Andreea Marin) face reclame la perii de WC. Am murit în momentul ăla. De ce nu spui: „Mie îmi place să mă cufuresc și de aia folosesc?” Pai, în momentul ăla mai poți să fii divă?”, a spus Oana Zăvoranu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

De asemenea, Oana Zăvoranu a câștigat un proces împotriva lui Luis Lazarus. Jurnalistul o numise pe aceasta ”asasină”, iar acum bruneta trebuie să recupereze daune în valoare de 15.000 de euro: ”Nu am bani de dat, ci am mulți de recuperat. Am mulți escroci care m-au ciordit și printre el este și Vasilica Tuturiga, care îmi datorează bani si nu pot sa-l execut. Am hotărâre judecătorească, m-a făcut asasină peste tot. Am de recuperat 15 mii de euro. Nu-l cunoasteți dupp numele asta, pentru că îi este rușine de el. El se numește Luis Lazarus și are un proces întreg pierdut. Procesul s-a încheiat acum câteva luni. Cum să ai tupeu, când ești un neica nimeni, să zici că vrei să faci, să dregi?”.

Sursă foto: Facebook