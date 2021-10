Oana Zăvoranu, apariție WOW la ”Masked Singer România” de la Pro TV! Reacția brunetei, după ce a fost demascată: ”Pentru asta o să fac reclamație”

Oana Zăvoranu a avut parte de o apariție spectaculoasă în emisiunea ”Masked Singer România” de la PRO TV. Bruneta a fost deghizată în ”Monstrulică”, iar momentul demascării i-a lăsat pe toți cu gurile căscate. Ce reacție a avut Oana Zăvoranu, după ce a fost demascată în emisiunea de la PRO TV?

Apariție de milioane la ”Masked Singer România”, în ediția de joi seara. Oana Zăvoranu a fost cea care l-a îmbrăcat pe ”Monstrulică”. Personajul i-a indus în eroare pe jurați, nereușind să ghicească persoana care se află în spatele măștii. Însă, momentul demascării a fost cu totul special, pe scena de la Pro TV!

Ce reacție a avut Oana Zăvoranu, după ce a fost demascată în emisiunea de la Pro TV

”Nebunie mare la demascarea ‘Monstrulicăi’ ieri seară la @maskedsingerromania la @protv_romania 😂❤️😂

Mi-a plăcut experiența, masca însă am zis că m-a dezavantajat pentru că am fost cea mai ‘urâțică’ și ‘buretoasă’

😂…iar pentru asta o să fac ‘reclamație’ 😂😂😂

Dar faptul că i-am dus în ‘bălării’ pe detectivi și n-au ghicit nici pe departe cine era sub mască, mi-a oferit maximă satisfacție 😂💪😎

Foarte mișto reîntâlnirea cu trustul meu de suflet @protv_romania , acolo unde am făcut multe proiecte memorabile🙏🙏🙏❤️❤️❤️

Și logic, primirea călduroasă și plină de prietenie și emoție a juraților, m-a impresionat la modul tare plăcut 😎😘❤️

@horiabrenciu @mihaelaradulescuschwartzenberg @inna @altex_bogdan @pavelbartos

Vă pup tare, Oana Boss ❤️😎”, este mesajul scris de Oana Zăvoranu.

Apoi, Oana Zăvoranu a mai scris un mesaj pe Facebook.

”Nu vreți să facem contestație împreună la @maskedsingerromania și la @maskedsingerfox și la @protv_romania, că Monstrulică a fost dată afară din concurs și de pe scena fără pic de suflet? 😩😩😩😩

A plâns, s-a consumat, a fost făcută urâtă, cu un singur ochi, cu buze urâte, fără ruj de calitate, cu o geană falsă doar, când ea săraca are doar un singur ochi, monstru, pitică, cu gheruțe urâte, a plâns rău de tot 😭😭😭😭😩😩😩🥺

Voi ce ziceți?

Nu suferiți și voi lângă ea pentru nedreptatea care i s-a făcut?

Totuși, deși e cu inima frântă și orgoliul zdrobit, Monstrulică vă dansează și vă pupă…PA 😘”, a mai scris bruneta.

Sursă foto: capturi video Youtube