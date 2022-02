Faima vine la pachet cu mici inconveniente pentru Andreea Mantea. Prezentatoarea și-a uimit cei două milioane de fani de pe Instagram cu o serie de declarații despre un anume hoț de conținut. Andreea este deranjată că îi sunt furate filmulețele și apoi sunt repostate pe TikTok de pe un cont cu numele ei. Așa că a răbufnit!

Andreea Mantea este considerată una dintre cele mai longevive prezentatoare autohtone. Celebritatea îi aduce însă și neplăceri vedetei de la Kanal D, căreia i se fură conținutul postat pe Instagram. Ba chiar și identitatea.

„De ce ne bucurăm de munca altora?”

Așa că Andreea l-a provocat pe hoț să reposteze inclusiv filmulețul în care se plânge de comportamentul lui.

„Am și eu o problemă, una existențială. Eu mi-am făcut un cont de TikTok (…). Sunt foarte fericită că am făcut asta, dar am văzut că există o persoană care postează absolut toate videoclipurile pe care eu le fac pe Instagram. Deci ea ia fiecare video și îl publică pe TikTok sub numele meu, bineînțeles unde fanii vorbesc cu mine, crezând că sunt eu.

Acum sunt curioasă, pe ăsta o să-l ia să-l pună? Dar cum poți să iei video cu o persoană și să le pui așa? De ce? Pe lângă faptul că este rușinos și fără bun-simț, este ilegal. De ce ne bucurăm de munca altora?!”, a izbucnit Andreea Mantea pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: SOȚIA LUI ILIE NĂSTASE ȘI-A ETALAT "BIJUTERIA": GEANTĂ CHANEL, DE 8.000 DE EURO)

