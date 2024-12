Cine-o mai poate opri pe Cristina Cioran?! Ăsta DA exemplu de prietenie! Și Adriana Bahmuțeanu va rămâne mută de uimire! Legătura cu Monica și Irinel Columbeanu

Adriana Bahmuțeanu a pierdut procesul pentru copii, care rămân în casa lui Silviu Prigoană. Judecătoria Sectorului 3 din București a dat marți o hotărâre dureroasă pentru vedetă după ce a respins cererea ei de a-și readuce copiii înapoi acasă.Judecătorii, după analizarea atentă a situației, au considerat că cererea Adrianei Bahmuțeanu de a stabili domiciliul copiilor la ea este inadmisibilă. Mai mult, instanța a stabilit un program strict de vizite periodice și ședințe obligatorii de terapie familială, în încercarea de a repara legătura dintre mamă și copii. Cazul i-a revoltat pe mulți, în special pe femeile care sunt mame și îi pot înțelege durerea Adrianei. Printre acestea se numără și Cristina Cioran, care îi este și prietenă vedetei. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și vedeta nu s-a ferit să spună ce simte în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat Adrianei Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu a pierdut custodia copiilor, iar judecătorii au decis ca cei doi minori să rămână, în continuare, în casa lui Silviu Prigoană, alături de frații lor Silvius și Honorius. Solicitarea vedetei de a-i recupera pe minori a fost respinsă ca nejustificată. Vedeta a făcut apel și așteaptă acum, din nou, decizia judecătoriei. Însă, așa cum știm, potrivit hotărârii judecătorești, minorii vor avea posibilitatea să fie alături de mama lor în următoarele intervale de timp: Primele trei duminici din fiecare lună, de la 10.00 la ora 20.00. În anii pari, 3 zile în vacanța de Paște, de sâmbăta dinaintea Paștelui, ora 16:00 până marți, ora 20:00. În anii impari, 3 zile de Crăciun, în perioada 24-27 decembrie, între orele 16:00 și 20:00. În anii pari, 3 zile de Anul Nou, între 30 decembrie și 3 ianuarie, de la ora 16:00 până la ora 20:00.

Cristina Cioran tună și fulgeră după decizia judecătorească: „Este un abuz ce i-au făcut Adrianei”

(CITEȘTE ȘI: Adriana Bahmuțeanu, prima reacție după ce băieții ei au rămas în grija lui Honorius Prigoană: ”O să facem apel!”)

Decizia judecătorilor a revoltat multă lume, mai ales pe cei care o cunosc pe Adriana Bahmuțeanu și știu că este o mamă care își iubește copiii. Cristina Cioran, care o și cunoaște foarte bine pe vedete, a avut un punct de vedere ferm la adresa deciziei judecătorilor: „Este revoltător ca în 2024 o mamă care este dovedit bună, competentă, în deplinătatea facultăților mentale, o persoană publică, să fie cumva dată la o parte de niște frați vitregi cu care nu au legătură copiii ei. Mi se pare incredibil și revoltător cum anumite tribunale au putut să dea asemenea soluție. M-a înfiorat gândul că de atâta timp Adriana nu își poate lua copiii în brațe, nu poate fi cu ei de sărbători, în weekenduri, nu-i poate lua de la școală. Este înspăimântător că în ziua de azi cu dreptatea în mână nu poți să-ți iei copiii!”, a spus Cristina Cioran pentru CANCAN.RO.

Cristina Cioran, care va deveni pentru a doua oară mamă peste o lună și jumătate, empatizează cu situația trăită de Adriana Bahmuțeanu: „Domnul judecător care a judecat această cauză pe fond, această ordonanță, nu știu cum a putut să țină departe mama de copii. Este peste puterea mea de înțelegere și ca mamă, și ca mătușă, și ca vecină și ca orice. Este peste puterea mea de înțelegere! Adriana a demonstrat că este un om așa cum trebuie. Nu văd niciun motiv real pe planeta asta pentru care o ții departe de copii”, a mai susținut vedeta.

Cristina Cioran este de părere că programul de vizite, foarte bine stabilit, așa cum vă descriam mai devereme, este absurd. În plus, fosta prezentatoare tv face o analogie între ceea ce i se întâmplă acum Adrianei Bahmuțeanu și ce i s-a întâmplat Monicăi Columbeanu în urmă cu 13 ani când a luat-o pe Irinuca cu forța de la Izvoani, după ce zile întregi a stat în fața porții.

„Programul de vizite pe care i l-au impus mi se pare de o absurditate incredibilă. I-a dat Crăciunul în an impar. Hai nu, zău, la anul de Crăciun să stea cu ei, nu?! De Revelion, la fel. Un program execrabil. Dar poate să-i ia cu forța? Nu poate să-i ia cu forța! Îmi aduc aminte de Monica Columbeanu când s-a dus cu executorul și și-a luat copilul. Eu nu înțeleg cum în ziua de astăzi se întâmplă așa ceva?! Și acea fetiță adpotată în America, au intrat și au luat-o cu forța. Ok, e traumatic pentru copil, dar dacă altă soluție nu este ce să faci? Dacă copilul vrea să se arunce în piscina goală, tu îl lași să se arunce că așa vrea el? Tu, adică autoritatea tutelară, la asta mă refer. Cum adică așa vrea copilul dacă nu este bine pentru el?”, a mai declarat Cristina Cioran.

Fosta lui Alex Dobrescu îi face praf pe Silvius și Honorius Prigoană: „Cine sunt acești indivizi?! Frații vitregi nu sunt familie”

(ACCESEAZĂ ȘI: Adriana Bahmuțeanu pornește lupta pentru moștenirea lui Silviu Prigoană. Vedeta a obținut o primă mică victorie)

„E clar un abuz ce i-au făcut Adrianei. Ea are dreptate este vorba de bani aici, eu cred că îi aburește pe copii să ceară emancipare. Eu cred că se va rezolva la Curtea de Apel. Eu mă știu cu Adriana și personal, este un om minunat. Și atâta timp cât ea nu s-a dovedit a fi o persoană care a aplicat rele tratamente copiilor, nu văd cum să nu îi permiți să fie aproape de copiii ei. Ea nu trebuie să demonstreze că este în stare, alții trebuie să demonstreze că nu este în stare, dacă stăm să o luăm așa! Așa funcționează justiția, nu că zice Honorius Priogană, nu-știu-cine-n-drum de ea. Ce legătură au Honorius și Silvius cu Adriana? Cum își permit acești băieți să pună în discuție autoritatea ei și personalitatea ei și calitățile ei de mamă?! Cine sunt acești indivizi?!”

Cristina Cioran susține că gradul de rudenie dintre Silvius și Honorius și cei doi copii minori ai Adrianei Bahmuțeanu, Eduard și Maximus, nu există, ei fiind doar frați vitregi, spre deosebire de mama lor, care este cea mai apropiată persoană rămasă în viață pentru cei doi copii: „Să o spunem pe aia dreaptă: Frații vitregi nu sunt familie! Sunt rude îndepărtate, dar nu familia restrânsă! Am urmărit cazul și am crezut cu tărie că totul se va rezolva în justiție. Adriana a făcut pașii necesari, cu răbdare și încercând să-și spună punctul de vedere civilizat, dar să se ajungă aici?! Nu se poate așa ceva! Cine are grijă de acești copii? Statul?! Să îi ia statul atunci! Nu se poate să îi lași acolo pe copii fără să stea cu mama lor. Nu știu de unde își ia Adriana puterea, mă bucur că are un psihic tare, este puternică. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi să fiu în locul ei. O asigur de tot respectul și de toată susținerea mea, dacă este ceva ce aș putea face, dar pot să mă revolt și să spun că nu este în regulă”, a declarat revoltată Cristina Cioran.

Și, în ultimul rând, vedeta are un cuvânt de spus și pentru toți cei care au criticat-o pe Adriana Bahmuțeanu: „Cum își permit unii să critice? Cum își permit așa ceva?! Să își vadă de familiile lor și să se roage la Dumnezeu să nu fie în locul ei vreodată! Nu cred că altcineva cu atâta stoicism și răbdare ca ea să lupte pentru copiii ei!”, a încheiat vedeta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.