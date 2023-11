Cine se ascunde în spatele lui Mihai Enat, bătrânul tik-toker din România. Videoclipurile „familiei” au strâns milioane de vizualizări

Mihai Enat (79 de ani) a atras o multitudine de urmăritori în urma videoclipurilor sale încărcate pe platforma Tik Tok. Însă, cine se ascunde în spatele bărbatului apreciat de sute de mii de utilizatori? Aplicația Tik Tok nu este doar pentru tineret! Iată mai jos, în articol, detalii despre bătrânul tik-toker român care a strâns peste 5 milioane de aprecieri!

Cine se ascunde în spatele lui Mihai Enat? Dacă ne raportăm la secțiunea Trending a aplicației Tik Tok, este aproape imposibil să nu-ți fi apărut, măcar o dată în timpul unui „scroll”, un videoclip în care apare Mihai Enat. Este un bătrânel tik-toker din România, în vârstă de 79 de ani (an 1943), născut sub zodia Fecioară, potrivit informațiilor care apar în spațiul public. Dar care a reușit să aibă „lipici” la public. Are peste 266.000 de urmăritori și peste 5,2 milioane de aprecieri pe platforma fondată de chinezul Zhang Yiming.

Mihai Enat este popular pe Tik Tok: are peste 5,2 milioane de aprecieri

De multe ori, Mihai Enat se filmează în timp ce servește masa sau se plimbă pe stradă. Însă, cele mai multe dintre videoclipuri sunt încărcate din locuința sa, punct principal de „lucru” fiind bucătăria. Este un bătrânel extrem de activ pe platformele de socializare, postând zilnic videoclipuri. Totuși, mai apare o întrebare, și anume: ceilalți membrii ei echipei Enat sunt, de fapt, rude? Răspunsul este simplu – Nu. Între membrii echipei Enat nu există vreun grad de rudenie.

Mai mult decât atât, într-un videoclip mai vechi, Mihai Enat afirmă că a fost inginer constructor și că a contribuit la ridicarea Barajului Vidraru.

Bătrânelul tik-toker face parte dintr-o echipă – „familia” Enat, populară pe platformă

De altfel, nu este singurul bătrânel popular pe Tik Tok. Echipa Enat este formată nu doar din domnul Mihai Enat, ci apare și alături de doamnele Mary Enat, Betty Enat, Coco Enat și Viky Enat. Bărbatul are vechime pe Tik Tok, iar popularitatea a venit odată ce a început să se posteze des pe platformă. Primele videoclipuri le-a încărcat în ianuarie 2020. În primul Tik Tok postat, bărbatul de 79 de ani s-a filmat în timp ce dansa cu o bancnotă de 100 de lei în mână.

Echipa ar avea un manager

La momentul la care a început să posteze, bărbatul mărturisea că abia descoperise această tehnologie. De altfel, într-unul dintre videoclipuri, se auzea cum o persoană îi șoptește ce să facă. Semn că avea pe cineva care să îl îndrume în taina și misterul acestei platforme. Și, pare-se, echipa Enat are chiar un manager, aspect mărturisit chiar de tik-tokerul bătrân, într-un clip, filmat la un local unde servea ciorbă.

De altfel, au fost făcute și câteva campanii la un site de meditații, dar și unui fotograf care face albume de promoții. De altfel, există și un site al echipei, dar și unul de ochelari și un merch (se vând tricouri).