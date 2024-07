Cine se bucură acum de popularitate după nunta lui Ianis Hagi cu Elena? „O oportunitate cu totul specială”

Duminică, 14 iulie, Ianis Hagi și Elena Tănase au făcut nunta. Grandiosul eveniment a avut loc la Palatul Știrbey, acolo unde peste 700 de invitați au petrecut alături de cei doi miri. Atmosfera la eveniment a fost întreținută de numeroși artiști, iar invitații s-au putut bucura și de un meniu aparte pregătit chiar de trei dintre cei patru bucătari celebrii de la Chefi la Cuțite. Chef Sautner, chef Zaharia și chef Popescu au făcut echipă și au adus în fața mirilor și a invitaților acestora un meniu de excepție și preparate care au bucurat papilele gustative ala celor prezenți.

Pentru „nunta anului”, cei trei bucătari de la Chefi la Cuțite au renunțat la rivalitate și au făcut echipă. Cei trei au profitat de oportunitate, iar acum culeg roadele muncii depuse. Având în spate o echipă de aproximativ 100 de oameni, cei trei au reușit să facă spectacol în farfurie, iar meniul de la nunta lui Iansi Hagi a fost unul de senzație. Ce spun cei trei chefi despre munca depusă și cât de mulțumiți sunt de rezultat.

(CITEȘTE ȘI: CE MENIU AU PREGĂTIT IANIS HAGI ȘI ELENA TĂNASE PENTRU NUNTA LOR. ICRE DE MANCIURIA, SOMON FUME, PIEPT DE RAȚĂ ȘI BONUS PENTRU INVITAȚI: STAȚIE DE BURGERI! VIDEO)

Pentru ca invitații de la nunta lui Iansi Hagi să se bucure de un meniu de cinci stele a fost nevoie de o armată de oameni în bucătărie. Aproximativ 100 de persoane au pus umărul la treabă și au reușit să livreze niște preparate culinare de top. Printre preparatele alese de miri și pregătite cu măiestrie de bucătari se numără file de somon fume, icre de Manciuria sau file de ton. De altfel, invitații s-au bucurat și de foie gras, piept de curcan „panko”, cu sos curry sau piept de rață afumat.

Meniul grandios pentru evenimentul cu peste 700 de invitați a fost pregătit de către Marian Cernat, Executive Chef la Domeniul Ştirbey şi Cooking Team Coordinator la Chefi la Cuţite, împreună cu chef Sautner, chef Orlando și chef Popescu. Iar pentru a scoate niște preparate culinare deosebite, cei trei chefi de la Antena 1 au renunțat la rivalitate și au făcut o echipă pe cinste.

„A fost o nuntă la superlativ, extraordinar de bine organizată. Noi am lucrat la meniu, împreună cu Marian Cernat. În plus, eu m-am ocupat de desertul de înghețată. Am colaborat extraordinar cu Marian Cernat, cu Ștefan și Orlando, având alături o echipă foarte mare. Este pentru prima dată când am lucrat împreună la un eveniment de o asemenea anvergură – și a fost unul reușit din toate punctele de vedere”, a declarat chef Sautner.

Cei trei chefi au văzut în provocarea de a pregăti meniul pentru nunta lui Iansi Hagi o oportunitate bună pentru a demonstra de ce sunt capabili, iar acum culeg roadele mucii lor. Preparatele culinare au fost apreciate de toată lumea, iar cei doi miri au fost cât se poate de mulțumiți.

De asemenea, este pentru prima dată când cei trei chefi colaborează, însă nu și ultima. Aceștia au făcut o echipă foarte bună, iar acum sunt „vânați” de cei dornici să deguste mâncarea pe care ei o fac.

„Eu am venit la eveniment cu echipa mea de bucătari, alături de care am început pregătirile încă de vineri. Am fost alături de ei în permanență, asigurându-mă că totul iese la nivelul cerințelor unui asemenea eveniment. Am pregătit meniul de nuntă de la aperitiv până la friptură, marcând totodată o premieră profesională: am colaborat prima dată cu alți doi jurați Chefi la cuțite în afara platoului de filmare, pentru un proiect culinar atât de elaborat. Iar rezultatul a fost un veritabil succes”, a spus și chef Ștefan Popescu.