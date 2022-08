Cine sunt Arkanian și Rareș Mariș, copiii minune ai muzicii românești? “Moștenitorul” lui Alex Velea și câștigătorul “One true singer” au dat-o pe față în cel mai sincer interviu!

Rareș Mariș este câștigătorul show-ului „One true singer”, emisiunea de tip talent-show, care a monopolizat internetul în ultimele luni. „A star was born”, ar fi spus americanii, adică un idol al tinerilor a scos capul la lumină cu multă muzică pe placul publicului său țintă. De cealaltă parte, colegul și prietenul lui Rareș, Arkanian, face parte din gașca lui Alex Velea, cei care au pornit în România un curent nou, cu sute de milioane de vizualizări și streamuri. Sigur ați ascultat măcar o dată „Dau moda”, fără să știți că Arkanian a fost în spatele unuia dintre hit-urile deceniului de pe YouTube-ul autohton. I-am luat la întrebări într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, așa că vom face cunoștință cu două dintre vedetele generației fresh de artiști.

Ambii au 23 de ani și împărtășesc aceeași pasiune – muzica. Își construiesc drumul din copilărie și amândoi au experiență cu show-urile televizate. Rareș Mariș a câștigat o finală de popularitate la „Next Star”, fostă emisiune moderată de Dan Negru. Arkanian a fost prezent la „Chefi fără limite”, tot pe Antena 1. Au beneficiat de expunere și au știut cum să o valorifice în muzică, cei doi lansând recent piesa „Nașpa”, cu multă priză la publicul tânăr.

„Am avut de multe ori sindromul impostorului!”

Rareș Mariș nu doar că a câștigat „One true singer”, dar a devenit și viral pe platformele sociale, fapt ce a atras cu sine reprezentații pe scenele celor mai mari festivaluri din România. Cu toate că își trăiește din plin succesul, tânărul cantautor a fost la un pas de a renunța la propriul vis: „Pe la 16-17 ani, am pus muzica de tot în cui, adică maxim cântam acasă în dormitor, am simțit că nu o să fie ăsta drumul meu și de asta am ales să fac alte chestii.

Dar cumva se întâmplă tot timpul ca destinul, nu cred eu neapărat în chestia asta, dar am postat pe TikTok, am bubuit atunci, au văzut oamenii, cumva s-au aliniat astrele și m-am reapucat, dar atunci eram foarte sigur că n-o să fac asta!

Dar să stai în studio, să faci muzică, era o nebuloasă pentru mine și stând în studio cu oameni care au zeci de hit-uri la activ, ai crescut cu ei, le porți atât de mult respect. Te simți mult inferior față de ei, că îți dai seama că îți lipsește, chiar dacă și tu ești la fel de talentat, îți lipsește clar experiența, adică 10 ani de experiență în industrie nu sunt de lăsat deoparte.

Și atunci am avut de multe ori sindromul impostorului. Dar important e să nu simți presiunea aia, să faci chestiile toate relaxat, că toată lumea începe de undeva și ne ies și nouă piese bune!”, ne-a declarat Rareș.

„Alex Velea îmi știe pisicile!”

Arkanian, cel ce a lucrat alături de Alex Velea la unele dintre cele mai ascultate trapanele, explică nevoia unui model consistent în viața unui tânăr artist, la început de drum. Chiar dacă se simte uneori copleșit de interacțiunea cu Velea, Arkanian își păstrează cumpătul și dezvăluie cum arată viața alături de unul dintre artiștii prolifici ai României: „Mă uit la el și zic: «Mamă, frate, ăsta e un om pe care îl știe toată lumea!», oriunde te duci, îl știe pe merit. Dar el mereu a știut și asta am iubit în echipa asta în care sunt, la Golden Boy Society, că el mereu a știut să ne pună pe același nivel cu el.

La noi nu există să ia el o decizie sau să ia altul o decizie, ne-a făcut mereu să ne simțim foarte confortabil în prezența lui. Și deși mereu ai «outter body experience-ul» ăla, «Mamă, stau lângă Alex Velea!», la noi label-ul e ceva real. Îmi știe pisicile, știi ce zic, adică la modul ăla, e crazy să te gândești că Alex Velea îmi știe pisicile!”, a adăugat și Vlad Nastea, alias Arkanian.

