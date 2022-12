Cine sunt vedetele care au participat la finala Cupei Mondiale din Qatar 2022. Celebritatea care a atras toată atenția microbiștilor

Campionatul Mondial de Fotbal FIFA din Qatar a avut loc în perioada 20 noiembrie 2022 – 18 decembrie 2022. Duminică a fost finala, un meci istoric între Argentina și Franța. La evenimentul anului în fotbal, celebrități internaționale au venit pe luxosul stadion Lusail.

Duminica aceasta, vedetele au demonstrat că sunt adevărați microbiști și au luat cu asalt luxosul stadion din Qatar. Meciul decisiv s-a dat între Argentina și Franța, iar argentinienii au ieșit câștigători în prelungiri! Scorul a fost strâns, dar cu 4-3, Argentina a ieșit câștigătoare, iar Lionel Messi a primit laudele pentru „dubla” din prelungiri.

Printre cei care au fost pe stadion, se numără și David Beckham care a privit meciul alături de fiul lui, Cruz. Fostul fotbalist a postat chiar o fotografie pe rețelele de socializare, pentru a marca momentul.

Nici Zlatan Ibrahimović nu putea lipsi de la eveniment. Mai mult de atât, fotbalistul a urmărit meciul chiar lângă emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.

Printre cele mai impresionante apariții a fost cea a lui Elon Musk. Cel mai bogat om din lume a venit alături de fostul consilier al ex-președintelui Donald Trump. Îmbrăcat simplu, cu un tricou lejer, de stradă și cu o pereche de jeans, CEO-ul Twitter a încercat să se deghizeze prin mulțime.

Elon Musk and former US President Donald Trump’s son in law, Jared Kushner have been spotted at the World Cup final match in Qatar.@elonmusk @jaredkushner @fifaworldcup

📸: @alwoozain pic.twitter.com/a2GibzBYAi

— Doha News (@dohanews) December 18, 2022