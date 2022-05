Ciobi, după ce a dus Voluntariul în finala Cupei României: „Misiune îndeplinită!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, a ținut să-și felicite elevii după calificarea în finala Cupei României în urma dublei victorii din semifinale cu FC Argeș, 2-0 pe teren propriu și 1-0 la Pitești.

„Misiune îndeplinită, am venit aici să ne calificăm. Am cedat inițiativa adversarului, ne-am apărat foarte bine. Am avut o organizare perfectă, adversarul și-a creat câteva ocazii de a marca prin centrările din lateral sau șuturi de la distanță. Am făcut un joc bun. Îmi felicit jucătorii, au muncit, au alergat, au crezut în această calificare. Ne-am dorit foarte mult să ajungem aici, iată că am reușit această performanță. Nu neapărat că poartă noroc, dar își fac foarte bine treaba. Mă bucur pentru ei că au făcut un joc perfect, chiar dacă Achim a jucat mai puțin, iar Mihai a fost într-o formă foarte bună, a avut câteva intervenții sigure”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul partidei.

În ultimul act, formația lui Ciobi va întâlni învingătoarea dintre Universitatea Craiova – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, partida fiind programată astăzi de la ora 19:30 în Bănie, reluându-se de la scorul de 2-1 pentru covăsneni. .

Finala ediției 2021-2022 a Cupei României va avea loc pe 19 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Giuleşti din Capitală.