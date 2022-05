Ciprian Deac, exemplu de devotament pentru campioană: „O să am timp de toate vacanțele din lume după ce mă las!”

Liderul ardelenilor, Ciprian Deac, a ținut expres să fie pe teren la meciul cu FCSB, scor 1-3, deși majoritatea titularilor de la CFR Cluj au intrat în vacanță imediat după ce ardelenii au devenit matematic campioni.

„Mă bucur de fiecare meci, pentru mine fiecare meci e o sărbătoare. Mă bucur în fiecare zi de antrenamente, de fotbal. Simt în continuare motivație și bucurie. A fost o sărbătoare, un joc frumos. Și pentru ei, a venit multă lume, nu mai aveau nimic de pierdut. Mulți dintre colegii mei au intrat în vacanță. Eu o să am timp de toate vacanțele din lume după ce mă las. Nu vreau doar să fiu la număr pe teren, vreau să ajut echipa. Era clar că am venit să obținem punct sau puncte. Atât s-a putut. Nu cred că am făcut un joc slab. Nu am jucat cu rezervele, am jucat cu cei care au evoluat mai puțin. La CFR, ca să fii titular, trebuie să muncești o săptămână întreagă. La un moment dat, ne întrebam ce să facem pentru că cei de la FCSB legau victoriile, la fel și Craiova. A fost un campionat frumos, disputat și per total noi am meritat pentru că am intrat în play-off cu 14 puncte diferență”, a declarat Ciprian Deac.

Rezultate etapa a X-a play-off Liga 1

Universitatea – Farul 4-1

FCSB – CFR Cluj 3-1

Luni, 23 mai

ora 20:30 FC Argeș – FC Voluntari

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 57 puncte

2 FCSB – 56 puncte

3 Universitatea Craiova – 48 puncte

4 FC Voluntari – 32 puncte *)

5 Farul – 32 puncte

6 FC Argeș – 27 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte