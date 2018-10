Ciprian Deac: „Experiența a făcut diferența!”

Ciprian Deac a adus victoria campioanei în minutul 90 al partidei de la Sf. Gheorghe cu Sepsi transformând un penalty acordat de centralul Chivulete în urma unui fault făcut de Gabriel Vașvari.

Deac susține că deși a fost obținută în extremis victoria campioanei a fost pe deplin meritată.

„Eu cred că experiența a făcut diferența. E clar că după eliminare ne-am retras, ne-au dominat total, nu am mai contat în atac, dar ne-am păstrat cumpătul. Nu e ușor să bați un penalty când te uiți pe tabelă și vezi scorul în minutul 90. Mă bucur că am revenit pe teren pentru că am avut o perioadă foarte grea, departe de teren. Mi-au trecut multe gânduri prin cap…Fiind pe primul loc, e clar că te gândești doar la victorie. Nu am reușit un joc spectaculos, multă lume se așteaptă să facem spectacol. Suntem o echipă care știm ce vrem și cum să facem puncte și din asemenea meciuri”, a declarat Ciprian Deac.

Mijlocașul Gabriel Vașvari, a dat dovadă de fair-play și a recunsocut că penalty-ul acordat de Chivulete a fost acordat corect.

Cu cele trei puncte cucerite la Sf. Gheorghe, CFR Cluj a acumulat 26 de puncte, cu două mai multe decât vicecampioana FCSB. Sepsi a terminat turul cu 19 puncte și se află pe locul 7.

În prima etapă din retur, campioana CFR joacă în deplasare la Botoşani, iar Sepsi va primi vizita celor de la Hermannstadt.

Program etapa a XIII-a

Politehnica Iaşi- FC Hermannstadt 0-2

Astra Giurgiu- Universitatea Craiova 0-3

FC Botoşani- Viitorul 1-2

FCSB- FC Voluntari 2-1

Dunărea Călăraşi- Gaz Metan Mediaş 0-0

Sepsi OSK Sf Gheorghe- CFR Cluj 1-2

Luni, 29 octombrie

ora 21:00 Concordia Chiajna- Dinamo Bucureşti