Claudia Florescu, discuţie nedifuzată la Insula Iubirii cu ispita Andrei Ifrim! Ce i-a spus bruneta atunci când spera să nu fie filmată

Claudia Florescu a fost considerată una dintre cele mai puternice concurente de la Insula Iubirii. Bruneta a venit hotărâtă să îşi testeze relaţia şi a făcut acest lucru până în ultima zi. A fost activă pe tot parcursul show-ului, a interacţionat mai mult cu două dintre ispite, iar de unul dintre bărbaţi chiar a recunoscut că a fost atrasă. Recent, în mediul online a apărut o discuţie dintre cei doi care nu a fost difuzată la televizor. Iată ce îi spunea fosta concurentă lui Andrei Ifrim.

Claudia Florescu şi-a dorit un test real, aşa că nu a ezitat să petreacă mai mult timp în compania lui Andrei Ifrim, bărbatul de care a recunoscut că este atrasă din mai multe puncte de vedere. Deşi l-a complimentat în repetate rânduri, bruneta a mărturisit în faţa camerelor de filmat a spus că nu ar putea să fie nimic mai mult între ei doi.

Cu toate acestea, atunci când a crezut că nu este filmată, Claudia şi-a schimbat puţin declaraţiile. La un moment dat, aceasta i-a mărturisit lui Andrei Ifrim că nu va face niciun pas greşit în emisiune pentru că are demnitate și ține la imaginea sa. Ba mai mult, i-a dat de înțeles că nu vrea să se întâmple ceva între ei la TV pentru că şi-ar face familia de râs, însă în afara show-ului, situaţia poate fi alta.

„Indiferent ce se întâmplă… afară se fac lucrurile, nu aici, pentru că eu am o demnitate, am o imagine, am un respect față de mine, familia mea și familia lui. Eu m-am apropiat de persoana care îmi place, pentru că tu îmi placi. Am simțit anumite lucruri față de persoana mea. Eu nu găsesc pretexte! Eu nu aș fi mers mai departe cu tine aici! Poate te-aș fi cunoscut afară. Sunt sinceră!”, i-a spus concurenta ispitei masculine, într-o discuție nedifuzată la TV.

Deşi a fost atrasă de ispita Andrei Ifrim, Claudia Florescu a acceptat în finalul emisiunii cererea în căsătorie de la Bogdan Cîrlan. Cei doi au plecat împreună, fericiţi, după terminarea filmărilor, însă relaţia lor nu a mai rezistat mult, iar cei doi au luat-o pe drumuri separate.

Bogdan de la Insula Iubirii are o nouă iubită

La câteva luni după despărţire, Bogdan Cîrlan are deja o nouă iubită. Tânărul a reușit să treacă peste momentele grele după separarea de brunetă și a cunoscut o altă tânără despre care nu a vrut să dea prea multe detalii la început.

Cu toate acestea, CANCAN.RO a aflat cine este femeia care l-a făcut pe fostul concurent de la Insula Iubirii să se îndrăgostească din nou. (TOATE DETALIILE AICI).

„Momentan nu simt să scot pozele respective. Când o să simt să le scot, o să le scot. Noua mea iubită mă susține din toate punctele de vedere, dar nu financiar, așa cum poate crede foarte multă lume. Noua mea iubită mă acceptă fix așa cum sunt eu. A spus că ea nu vrea să mă schimbe cu absolut nimic, că ea s-a îndrăgostit de mine fix așa cum sunt, așa cum mă vedeți voi mă vede și ea și mă respectă și mă acceptă așa. Nu am voie să pun încă poze cu iubita mea pentru că este persoană publică și când vom putea să ne afișăm sau să punem pozele respective, atunci o vom face fără nicio problemă, fără regrete”, a transmis Bogdan, într-un live făcut pe TikTok.