Claudia Ghițulescu, semnul divin ce a prevestit că va pierde sarcina! Cum a reușit vedeta să treacă peste cea mai neagră perioadă din viața ei

Claudia Ghițulescu este o femeie puternică și a reușit să treacă peste cea mai neagră perioadă din viața ei. Vedeta a pierdut sarcina pe care și-a dorit-o atât de mult și susține că a fost avertizată înainte, printr-un semn divin.

Claudia Ghițulescu a încheiat un capitol extrem de greu, pe lângă faptul că a aflat că soțul ei o înșela, artista a pierdut și o sarcină. Invitată în cadrul emisiunii „Star Matinal", aceasta a mărturisit că doar cu ajutorul lui Dumnezeu a reușit să treacă peste toate problemele. Mai mult, vedeta susține că pierdere sarcinii i-a fost prevestită printr-un semn divin, un vis, pe care abia târziu l-a băgat în seamă.

„Cea mai mare dramă a fost că mi-am pierdut copilașul. A fost pentru prima dată în viață când nu am mai putut, am zis că acolo e sfârșitul meu, nu-mi găseam putere să mă adun. Cred că doar Dumnezeu, o minune, mi-a dat putere. Înainte cu două săptămâni am avut un vis, mi-a apărut o femeie în vis și mi-a zis să pun niște perdele.

Atunci eu i-am zis că nu mă urc că eu sunt atentă pentru că sunt însărcinată. Și ea mia zis: «Cine ți-a zis că ești însărcinată?» Și zic că am văzut la ecografie, i-am auzit inima, iar ea mi-a spus atunci că nu va avea nicio inimă. Atunci nu m-am gândit, dar după mult timp mi-am adus aminte”, a spus Claudia Ghițulescu la Antena Stars.

„Mi-am dorit copii de când mă ştiu”

Claudia Ghițulescu a mai recunoscut că încă de când era mică visul ei era să aibă o familie și mulți copii. Însă, din păcate, până acum soarta nu a fost de partea ei. Vedeta a încercat vreme îndelungată să rămână însărcinată și a trecut pragul multor medici până a reușit.

„Mi-am dorit familie şi copii de când mă ştiu. După ce am făcut nunta, trebuia să se întâmple şi… am mers să fac analize. Anul trecut analizele erau ok, apoi am mers la un doctor şi mi-a aruncat dosarul pe masă. M-am dus şi a două oară şi am ieşit plângând de la doctor. Am mers la un alt doctor mi-a spus un diagnostic, am ieşit plângând şi de acolo. Am fost la alt doctor, mi-a spus că am un chist care poate fi operat, m-am programat la operaţie şi mi s-a spus că nu am niciun chist.

Am fost în total la 10 doctori şi nimeni nu mi-a spus acelaşi lucru. Am fost la un alt medic care mi-a dat vitamine şi m-a pus să îmi fac analizele uzuale. Am o mare lipsă de fier, anul trecut valoarea era normală. Iau fier fiole şi pare că sunt un alt om, de când am descoperit sunt mai liniştită”, a mai declarat Claudia Ghițulescu.