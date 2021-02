Claudia Pătrășcanu a luat foc: „Obsesia și nebunia lui Gabi Bădălău pentru ce fac eu ajunge la cote maxime” + Vedeta îl atacă dur pe Dan Capatos

Clauda Pătrășcanu a răbufnit, din nou și sare la gâtul fostului partener de viață, dar și la gâtul lui Dan Capatos. Vedeta susține că este terorizată de Gabi Bădălău și nu e lăsată în pace, astfel încât să-și poată vedea de afacerile și contractele pe care le are. În ceea ce-l privește pe Capatos, Claudia susține că a fost o mare greșeală să accepte să meargă în emisiunea moderată de acesta, pentru că totul a fost făcut doar pentru rating și nu pentru că ar fi empatizat cu durerea ei.

Vedeta susține că toată ” mascarada” ce are loc în emisiunea lui Dan Capatos e menită să-i facă rău. Încă soțul ei caută tot felul de motive pentru a o teroriza, iar din declarațiile Claudiei Pătrășcanu, reiese faptul că prezentatorul de la Antenă ar fi părtinitor.

” Cum se face că nu sunt lăsată în pace de acest Bădălău și caută mereu cârcotă, îl interesează de viața mea și ce fac eu?! Cum se face că se aliază cu domnul prezentator C și cu domnul jurnalist H și minciunesc cât le ține gura și audiența?! Da,recunosc, am făcut o greșeală să cred că acei oameni, de la acea emisiune, vor înțelege prin ce trec și mă gândeam că vor sprijini astfel de situații, dar important este să și facă emisiunea. „

Claudia, despre cum o terorizează Gabi Bădălău

Mai mult decât atât, vedeta îl acuză pe Gabi Bădălău că o terorizează și că nu îi convine că încearcă să fie o femeie independentă care-și câștigă banii într-un mod cinstit.

” Orice aș vrea să fac, orice aș vrea să muncesc pentru copiii mei, îl deranjează pe acest Bădălău și asta pentru că independența mea, l-a deranjat tot timpul. Dacă plec sa-mi filmez clipul o zi, mă terorizează cu mesaje că nu sunt lângă copii. Dacă plec până la Market, mă exasperează, dacă plec după marfa pentru magazinul meu online, mă traumatizează cu alte mesaje. Dacă îmi vin contracte de colaborare cu televiziuni, le arată pe ecran și nu întâmplator îi spun despre ele, ci ca să vedeți și dumneavoastră cine e acesta cu adevărat ! Obsesia și nebunia lui pentru tot ce fac eu ajunge la cote maxime. „

Claudia Pătrășcanu, despre contractele pe care le-a pierdut din cauza lui Gabi Bădălău

” Da, am refuzat emisiunea “Mămici cu pitici pentru lipici”, am refuzat show-ul “Survivor România”, am refuzat contracte mari de colaborare cu Germania pentru cântări. Am refuzat sute de mii euro, bani munciți cinstit, cu demnitate, cu rolul meu de mamă, cu numele meu, ci nu cum îi câștigă Bădălău cu …

Poate urmăriți filmulețul din Cancan pe care prezentatorul Tv la care acest B este prezent în fiecare seară, refuză sa-l dea pe post din marea prietenie cu el. Din păcate pentru el, nu va reuși niciodată sa-mi mai facă rău pentru că nu mai permit și n-ar fi în stare să le ofere copiilor ceea ce eu le ofer: dragoste, atenție, timp, afecțiune, înțelepciune și răbdare. Nu se rezumă totul numai la bani în viață și asta o înțeleg prea puțini oameni. Invidia, frustrarea și nebunia unora îi fac să nu mai vadă nimic bun în jur și îi fac să se înnegrească de furie când văd că sunt o femeie cu picioarele pe pământ, cu potențial și că pot mai mult decât pot unii. Eu nu trăiesc o viața murdară, nu am nici anturaje dubioase.

PS: dacă toată România s-ar uita o secunda măcar la filmulețul din Cancan, ar înțelege cu ce te ocupi tu, rătăcitule! Pai și cum să nu lupt?! „, a conchis Claudia Pătrășcanu.

