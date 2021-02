De ce s-au despărțit, de fapt, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Vedeta ar fi fost “antamată” în Dubai + Îl suspecta pe iubi că are ochi pentru cealaltă fostă doamnă Bodi

CANCAN.RO a aflat care ar fi adevăratul motiv al despărțirii răsunătoare dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Potrivit unor surse apropiate fostului cuplu, ex-prezentatoarea de la Kanal D nu l-ar fi inclus, inițial, pe fiul ex-ministrului Economiei în planurile pe care și le făcuse pentru escapada din Dubai, de la începutul anului. Dimpotrivă, vedeta ar fi fost deja “antamată” pentru ieșirea de lux în cel mai mare oraș din Emirate. În plus, Bianca l-ar fi suspectat pe Gabi Bădălău că ar avea, mai degrabă, ochi pentru Iulia, ex-soția lui Alex Bodi, decât pentru ea.

CANCAN.RO are toate detaliile poveștii de dragoste al cărei final pare să se fi consumat deja. Cu câteva zile în urmă, publicam, de altfel, în premieră națională, înregistrări audio și video în care cele două foste doamne Bodi se acuzau că s-au “scos la produs” una pe cealaltă și chiar au fost menționate sumele pe care și-ar fi negociat partidele de amor. Acum am obținut noi “stenograme” ale discuțiilor halucinante, de data aceasta dintre cei doi “foști”.

„Ia-o tu pe Iulia, Gabi, da?”

De menționat că aceste convorbiri au avut loc înainte de super-scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Iulia Sălăgean, care s-a petrecut de Ziua Îndrăgostiților, sub privirile uluite ale lui Gabi Bădălău și Valentin Brăescu.

Gabi Bădălău: Ce faci?

Bianca Drăgușanu: Mă machiez.

G.B.: Ne vedem diseară?

G.B. Alo?

B.D. Da? La cât te întorci?

G.B. Păi, nu știu, că nici nu am plecat, o să-ți las cheia acolo, dacă vrei să o chemi pe sora-ta, sau pe cine vrei să mai chemi, să mâncăm, să facem o masă, la modul ăsta. La 7-8 mă întorc.

B.D. OK. Dar nu mă duc eu înainte, nu-mi trebuie cheia de la tine de acasă.

G.B. Păi, înainte parcă o voiai.

B.D. Eram iubita ta.

G.B. Păi și acum ce ești?

B.D M-ai pus la categoria prieteni. Nu tu m-ai pus?

G.B. Și cine mai vine?

B.D. Nu am vorbit cu nimeni.

G.B. Ia-o pe soră-ta dacă vrei. Pe Vali. Este Sfântul Valentin azi, este ziua lui azi, nu? Sau pe cine mai vrei. Zic și eu, nu știu. Vica, Iulia? Prietenii tăi…

B.D. Iar mi-ai pomenit de asta …

G.B. Păi, nu știu, zic și eu.

B.D. Ia-o tu pe Iulia, Gabi, da? Hai că mai vorbim mâine, poimâine. Mai vorbim. Ia-o tu pe Iulia.

„Fă, tu ești proastă? Ce ai?”

Ar fi fost momentul în care Bianca Drăgușanu a închis telefonul. Gabi Bădălău a sunat-o însă, din nou, potrivit surselor noastre, iar discuția a continuat.

G.B. Ce faci, fă, tu îmi închizi mie telefonul? Ți s-a pus pata?

B.D. Da, hai că îți dau numărul de telefon al Iuliei. Vorbește cu ea…

G.B. N-am nevoie, mă p^& pe ea. Dar tu ești în măsură să-mi închizi mie telefonul?! Bine, hai să închidem subiectul…

B.D. Da, tu vorbește cu Iulia, fă ce vrei cu Iulia și lasă-mă pe mine în pace.

G.B. Tu faci din astea cu mine, de pușcărie?

B.D. Da, hai că nu mai avem ce să mai vorbim. Să ai o zi frumoasă, lasă-mă, te rog. Fă ce vrei cu Iulia. Numai, gata, nu mă mai suna pe mine. Ia-o pe Iulia, angajeaz-o pe Iulia, fă ce vrei cu Iulia, stai cu Iulia astăzi.

G.B. Fă, tu ești proastă? Ce ai?

B.D. Eu am fost prietenă cu ea, dar cu tine ea nu.

G.B. Fă, tu ești proastă? Am halit-o eu pe asta, am vorbit eu vreodată cu ea? Am cunoscut-o de la tine.

B.D. La modul cum vorbești de ea poate e genul de femeie care te reprezintă…

„Mi-ai adus-o în discuție de o mie de ori în ultimele 24 de ore”

G.B. Vezi că nu mai am chef de ceartă, te-am sunat să ieșim la masă, am vorbit aseară 7 ore la telefon, te-am sunat să ne vedem la masă că să ne liniștim, să vorbim, să o iei pe soră-ta, ia-l pe Vali, pe cine vrei tu. Să bem un pahar de șampanie, mai mult de atât ce vrei să fac? Iar numele pe care le-am menționat sunt prietenii tăi, nu ai mei. Dacă vrei să ne vedem noi doi foarte bine, dacă vrei să ne vedem cu ei…

B.D. Eu când te sun pe tine nu te întreb de prietenii tăi.

G.B. Dacă s-a întâmplat ceva cu fata asta, că nici numele nu-imai zic spune-mi, OK, spune-mi, Gabi, uite …

B.D. Păi, mă întrebi mereu dacă o iau pe Iulia sau dacă vine Iulia singură. Dar de ce vorbesc eu cu tine despre ea?

G.B. Băi, dar tu ai înnebunit. Eu nu vorbesc despre ea?

B.D. Mi-ai adus-o în discuție de o mie de ori în ultimele 24 de ore.

G.B. Bianca, hai că n-am chef. Dacă ai chef să schimbi strategiile, schimbă-le în p^&* mea, că eu n-am chef.

B.D. Dar nu am nicio strategie.

G.B. Băi nene, ne vedem sau nu ne vedem? Ca să știu ce fac… Dacă ne vedem bine, dacă nu, asta e.

B.D. Probabil o să vin cu Oana, alte prietene nu am, nu am energie.

„Trecem de ziua asta și mâine mai vedem”

G.B. Foarte bine, oamenii ăia nici nu știu că noi ne-am certat, ne-am împăcat. Vreau să facem o seara cu râsete, cu poze. Să ne simțim bine, cu story, cu s&*&oz, fără story. Fumăm o narghilea bine, nu vrei, iarăși bine. Nu vreau să o dăm pe dramă, nici nu vreau să deschidem subiectul. E duminică, de Sfântul Valentin, trecem de ziua asta și mâine mai vedem. Eu așa o văd.

B.D. O chem eventual și pe Vica, și pe Mița. M-a întrebat Vica ce fac azi, că nu vrea să mă lase să stau singură.

G.B. Păi nu ești singură, ești cu mine. Vica aia care voia să meargă cu tine în Dubai, nu? Care ce?

B.D. Ea, Vica, nu a fost niciodată în Dubai. Eu am tras de ea. Înțelegi? Ea nu a mâncat nimic, înțelegi? Femeia nu știa nimic. Eu ieri i-am povestit ce s-a întâmplat între noi, că voiam să plec.

G.B. I-ai povestit și de ăla, nu, ca să nu se uite în ochii mei ca la un fraier?

B.D. N-am avut când, Gabi, să intru în detalii. Urma să-i povestesc pe avion ce și cum. I-am spus în mare și dacă plecam urma să-i spun pe avion unde, ce și cum. I-am spus că avem bilet de avion, sunt despărțită de Gabi, el își face viața de dinainte, n-am intrat în detalii de ce. Că urmează să-i povestesc pe avion, exact asta a fost discuția.

G.B. Bine, bine. OK.

B.D. La ce ora să ne… O să o sun acum pe Vica, probabil o să… nu știu dacă o să iasă în oraș sau nu …

G.B. Vorbește cu Vica, anunță-mă. Cred că pe la 7-8. Dacă vrei să vii mai devreme, îți las cheia jos. Nu știu ce mai e pe acolo, dar e curat, că n-am mai fost pe acolo de trei zile. Bine, așa facem.

B.D. Bine, pa.

