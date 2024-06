Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au îngropat securea războiului și s-au dus în vacanță împreună. Imagini de colecție cu cei doi

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au revenit la sentimente mai bune, de dragul celor doi copii ai lor. Sâmbătă, foștii parteneri au încărcat imagini de colecție din vacanța în care au plecat împreună. Este o bucurie reală pentru cei mici, iar detaliile se află mai jos, în articol.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au îngropat securea războiului și au mers în vacanță, împreună, alături de cei doi copii. Au vizitat vestitul stadion din sud-vestul Parisului.

Bucuria este uriașă nu doar pentru Claudia Pătrășcanu și fostul ei soț, ci și pentru cei doi copii ai lor. Micuții au avut ocazia, alături de părinți să viziteze stadionul „Parc des Princes” – stadionul „de casă” al clubului de fotbal francez PSG. Desigur, s-au fotografiat împreună, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Se pot face rezervări pentru a face turul stadionului din sud-vestul Parisului, în această perioadă (până pe 6 iulie) fiind disponibilă și experiența „Night Sessions”, așa cum apare pe site-ul oficial. Ambii foști parteneri au încărcat imagini.

Vezi și GABI BĂDĂLĂU, ADEVĂRUL DESPRE RUSOAICA CU CARE A FOST ÎN MYKONOS. CARE E, DE FAPT, RELAȚIA LUI CU DARIA

Vezi și GABI BĂDĂLĂU A ÎNŞELAT-O PE BIANCA DRĂGUŞANU CHIAR CU PRIETENA EI! CUM AR FI CUCERIT-O CU O PERECHE DE ADIDAŞI ŞI 2000 DE EURO „UITAŢI” ÎN EI

Claudia Pătrășcanu și fostul partener s-au separat legal, iar luni la rând au purtat un „război”. Acum, însă, au revenit la sentimente mai bune și au plecat cu cei mici într-o scurtă vacanță, așa cum se poate observa din imaginile încărcate pe platformele de socializare. Recent, Gabi Bădălău și-a deschis sufletul în cadrul podcastului moderat de Ameri Nasrin. Un subiect abordat a făcut referire, de altfel, la momentul în care a devenit tătic. Avea 25 de ani când și-a asumat rolul de părinte. A izbucnit în lacrimi atunci când a fost adusă în discuție latura de părinte.

„Cel mai minunat și unic sentiment… de aceea m-am și emoționat. Sunt și foarte încărcat în perioada asta. Este un sentiment de împlinire. Aveam 25 de ani (n.r. când a devenit tată). Acum conștientizez mult mai mult responsabilitatea mea față de copil și faptul că eu sunt un sprijin pentru copiii mei și trebuie să le creez un viitor cel puțin la fel de bun cum mi-au creat și mie părinții mei. (…) Ne uităm pe pozele când erau mici, ne uităm la fiecare vacanță petrecută împreună.

Fiind și băieți, am o relație foarte apropiată. Ei sunt foarte diferiți ca și comportament. Ei stau tot timpul împreună, dorm împreună. Avem o relație foarte apropiată. Probabil și pentru faptul că nu îi am tot timpul lângă mine. Atunci când nu îi am… Mă simt împăcat. Am făcut și fac tot ce ține de mine pentru liniștea, educația lor. Pentru a avea tot ce le trebuie în viața de zi cu zi. Din păcate sau din fericire, nu știu cum să mă exprim, eu nu am putut să am o relație cu Claudia, cu mama băieților”, a spus Gabi Bădălău, în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.