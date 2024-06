Gabi Bădălău, adevărul despre rusoaica cu care a fost în Mykonos. Care e, de fapt, relația lui cu Daria

După trei ani și jumătate relația tumultoasă dintre Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu a ajuns la final. Despărțirea a fost una cu scântei, s-au aruncat numeroase acuzații, chiar și de infidelitate, însă și așa separarea nu a fost ușoară. Gabi Bădălău se pare că suferă în urma relației cu blondina, iar în ciuda apariției alături de o altă domnișoară nu este pregătit de o nouă poveste de iubire.

La scurt timp după despărțirea de Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și-a făcut apariția la un eveniment monden în prezența altei domnișoare, pe care a și dus-o în vacanță, în Mykonos. Dar, deși pare că ar fi trecut peste relația cu blondina, bărbatul spune că este încă rănit și suferă.

În ciuda faptului că este înconjurat de domnișoare dornice, Gabi Bădălău spune că nu este pregătit pentru o relație serioasă, iar acum este în etapa în care doar se distrează. Se pare că acesta este destul de rănit, iar separarea de femeia pe care spune că a iubit-o a lăsat urme.

Însă, chiar dacă este rănit și nu îi stă gândul la o nouă relație, Gabi Bădălău nu plănuiește să stea pe loc. Acesta este pregătit să se bucure de libertate și este gata să petreacă și să se distreze pe măsură.

„Nu am nicio relație. Vin după 3 ani jumătate cu o femeie pe care am iubit-o. Faptul că ies astăzi cu cineva, mâine cu altcineva…Nu am nicio relație. Nici nu vreau, nici nu cred că o să am în viitorul apropiat. În schimb, vreau să ies, vreau să cunosc, vreau să mă distrez, vreau să râd”, a declarat Gabi Bădălău, în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”.