Gabi Bădălău a înşelat-o pe Bianca Drăguşanu chiar cu prietena ei! Cum ar fi cucerit-o cu o pereche de adidaşi şi 2000 de euro „uitaţi” în ei

Se pare că scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău este departe de a se termina. Blondina a scos artileria grea și a ieșit la „atac”. Vedeta a făcut mărturisiri neașteptate despre relația cu afaceristul din Bolintin. Aceasta a povestit că fostul iubit ar fi înșelat-o chiar cu una dintre prietenele ei. Milionarul ar fi cucerit-o pe tânără cu o pereche de adidași și 2000 de euri „uitați” în ei. Relația dintre ei ar fi durat câteva luni.

După ce Gabi Bădălău a făcut o serie de declarații explozive despre Bianca Drăgușanu, acum a venit rândul blondinei să își spună partea ei de poveste. Fosta asistentă TV a mărturisit că afaceristul ar fi înșelat-o de mai multe în timpul relației care a durat aproape patru ani.

Bianca Drăgușanu a susținut, în cadrul unui interviu, că Gabi Bădălău ar fi înșelat-o cu una dintre prietenele ei, iar metoda prin care ar fi cucerit-o este una inedită. Blondina a povestit că afaceristul din Bolintin i-ar fi oferit domnișoarei cu pricina o pereche de adidași și 2000 de euro „uitați” în ei.

Totodată, vedeta a explicat că i-a iertat milionarului tot ce nu a putut să îi ierte fosta lui soție. Bianca Drăgușanu a mărturisit că Gabi Bădălău i-ar fi fost infidel de mai multe ori în cei patru ani de relație.

Imediat după apariția lui Gabi Bădălău cu Daria, noua iubită, CANCAN.RO a dezvăluit că Bianca Drăgușanu l-ar fi înșelat, la rândul ei, pe afacerist. Ulterior, bărbatul a confirmat acest lucru și a mărturisit că blondina a venit însoțită de presupusul amant la petrecerea VIVA!.

Totuși, fosta asistentă TV neagă acuzațiile de infidelitate. Mai mult decât atât, blondina a explicat că a venit însoțită de două prietene la evenimentul în cadrul căruia Gabi Bădălău s-a afișat cu noua cucerire.

„Eu am fost la eveniment singură. Am venit cu două prietene și am plecat cu două prietene. Evenimentul a fost deschis pentru toată lumea bună din oraș și nu numai, unde toată lumea s-a întâlnit cu toată lumea. Eu am venit și am plecat singură. Nu amestec relația personală cu relațiile profesionale.”, a mai spus Bianca Drăgușanu