În timp ce Bianca Drăguşanu petrecea la un botez unde se afla şi Alex Bodi, Gabi Bădălău plângea la un interviu. Subiectul sensibil pentru afacerist

Gabi Bădălău s-a emoționat până la lacrimi, în cadrul podcastului moderat de Ameri Nasrin. În timp ce Bianca Drăgușanu petrecea la un botez unde se afla și Alex Bodi, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu vorbea deschis despre durerea pe care o poartă în suflet. Este tatăl a doi copii și traversează o perioadă mai puțin bună. Iată mai jos, în articol, destăinuirile bărbatului.

Gabi Bădălău a abordat mai multe subiecte de natură personală, iar printre acestea s-a numărat și viața de tătic. Bărbatul nu traversează o perioadă favorabilă, așa cum s-a precizat și în cadrul podcastului, însă acest aspect nu l-a împiedicat să vorbească deschis despre ceea ce simte. În timp ce Bianca Drăgușanu, fosta sa iubită, se afla la un botez unde a participat și Alex Bodi, afaceristul se destăinuia cu ochii în lacrimi!

Ameri Nasrin i-a spus: „Tu ești tată, doar că acum nu traversezi o perioadă bună”. Apoi, Gabi Bădălău a izbucnit în lacrimi.

Gabi Bădălău s-a destăinuit în podcastul moderat de Ameri Nasrin. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu este încărcat cu emoții, atunci când vine vorba despre cei doi copii ai săi.

„Cel mai minunat și unic sentiment… de aceea m-am și emoționat. Sunt și foarte încărcat în perioada asta. Este un sentiment de împlinire. Aveam 25 de ani (n.r. când a devenit tată). Acum conștientizez mult mai mult responsabilitatea mea față de copil și faptul că eu sunt un sprijin pentru copiii mei și trebuie să le creez un viitor cel puțin la fel de bun cum mi-au creat și mie părinții mei. (…) Ne uităm pe pozele când erau mici, ne uităm la fiecare vacanță petrecută împreună.

Fiind și băieți, am o relație foarte apropiată. Ei sunt foarte diferiți ca și comportament. Ei stau tot timpul împreună, dorm împreună. Avem o relație foarte apropiată. Probabil și pentru faptul că nu îi am tot timpul lângă mine. Atunci când nu îi am… Mă simt împăcat. Am făcut și fac tot ce ține de mine pentru liniștea, educația lor. Pentru a avea tot ce le trebuie în viața de zi cu zi. Din păcate sau din fericire, nu știu cum să mă exprim, eu nu am putut să am o relație cu Claudia, cu mama băieților”, a spus Gabi Bădălău, în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.