Gabi Bădălău a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia Pătrășcanu: ”Între mine și ea n-a fost o poveste de iubire”

Gabi Bădălău a preferat să păstreze discreția cu privire la scandalurile în care a fost implicat, însă de această dată a dat tot din casă. Afaceristul a vorbit deschis despre relația cu mama copiilor săi, Claudia Pătrășcanu. Acesta a recunoscut că nu a existat niciodată o poveste de iubire între ei doi, iar lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Mai mult decât atât, milionarul a recunoscut că a înșelat-o pe artistă.

Invitat în cadrul unui podcast, Gabi Bădălău a atins subiecte despre care nu a mai vorbit până acum. Afaceristul din Bolintin a mărturisit că nu a putut să continue relația cu Claudia Pătrășcanu, deși a primit sfaturi că ar trebui să facă acest lucru pentru cei doi copii. Totuși, acesta a recunoscut că băieții săi și ai artistei sunt foarte afectați din cauza divorțului, chiar și acum, după 5 ani de la despărțire.

„Am făcut și fac tot ce ține de mine pentru liniștea lor, pentru educația lor, pentru a avea tot ce le trebuie în viața de zi cu zi. Din păcate sau din fericire, nu știu exact cum să mă exprim, eu nu am putut să am o relație cu Claudia, cu mama băieților. Și știi că mai sunt familii de genul – împăcați-vă pentru copii! Dar copiii cresc, ajung la 15-18-20 de ani, se duc la casa lor, au familiile lor și m-am pus și pe mine pe primul loc și am zis ca n-am cum să trăiesc cu cineva care…

Tot respectul îl am pentru Claudia ca om, cu toate că am trecut prin multe lucruri urâte, dar nu am cum să stau cu o femeie dacă nu sunt fericit, dacă nu am liniște cu ea. Nici măcar pentru copii. Nici măcar pentru copiii mei nu am putut să rămân cu ea (…) Copiii încă sunt foarte afectați, chiar dacă au trecut 5 ani de la divorț. Copiii își doresc să ne vadă împreună.”, a mărturisit Gabi Bădălău în podcastul lui Ameritat cu Nasrin.