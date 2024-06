Alex Bodi și Bianca Drăgușanu, din nou, împreună! Ce au făcut după ce ambii s-au despărțit de parteneri

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au fost surprinși împreună, în oraș, la un restaurant. Cei doi s-au reîntâlnit, însă în calitate de amici, de data aceasta. De altfel, fostul soț al vedetei a rupt tăcerea și a spus care este natura relației cu diva, la mai bine de 4 ani de când și-au spus „pa, pa!”.

Alex Bodi și Ema Uta nu mai formează un cuplu, aspect confirmat însuși de bărbatul care i-a pus inelul pe deget, în primăvară. În aprilie, Alex Bodi a cerut-o în căsătorie pe tânără, oferindu-i un inel, în vacanța exotică. Totuși, acum, au dispărut toate fotografiile cu cei doi de pe internet. Atât Ema Uta, cât și Alex Bodi și-au șters sau arhivat imaginile pe care le-au făcut împreună. Despărțirea a venit abrupt, la doar câteva luni de când bărbatul i-a pus inelul pe deget. Apoi, a confirmat separarea de make-up artist.

Acum, însă, o altă veste îi va uimi pe urmăritorii lui Alex Bodi și Bianca Drăgușanu, fosta lui soție. Cei doi au fost zăriți împreună, în oraș, la un restaurant. La ceas de seară, au fost în oraș, alături de alți prieteni comuni, pentru a cina și a petrece timp împreună. După întregul scandal care a avut loc între cei doi, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au fost surprinși în timp ce discută și râd, la masă, alături de prieteni.

Vezi și DARIA, BLESTEMUL BIANCĂI DRĂGUŞANU. COINCIDENŢA BIZARĂ CE O ARE ÎN PRIM PLAN PE NOUA IUBITĂ A LUI GABI BĂDĂLĂU

După ce bărbatul a fost surprins în compania vedetei, a fost întrebat dacă la mijloc ar putea fi vorba despre vreo împăcare amoroasă. Acest aspect, însă, a fost clarificat de fostul partener al Emei Uta. Nu este vorba despre o împăcare, ci doar despre o simplă ieșire în oraș, cu prietenii.

„Nu a fost nimic cu Bianca, nu suntem împreună, doar ne-am întâlnit, am mâncat împreună, am vorbit, apoi eu am rămas să văd meciul, iar ea a plecat cu prietenii ei.”, a declarat Alex Bodi pentru Actualitate.net.