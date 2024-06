Alex Bodi a refuzat 1 milion de dolari! Ce trebuia să facă musculosul pentru suma colosală: ”Nu am vrut!”

Alex Bodi întoarce banii cu lopata! Milionarul nu stă rău deloc la capitolul finanțe, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Afaceristul deține o întreagă avere în garajul său, acolo unde se regăsesc mașini de lux, la prețuri exorbitante. În urmă cu ceva vreme, și-a luat din Dubai un bolid în valoare de 900.000 de dolari. L-a ținut câteva luni, iar la ceva vreme a primit o ofertă greu de refuzat. A fost la un pas să se aleagă cu 1 milion de dolari, însă a spus pas! Care a fost motivul?

Nu mai este niciun secret faptul că Alex Bodi deține o adevărată avere în garajul său. Afaceristul are bani cu nemiluita și întoarce bancnotele cu lopata. Iubitul Emei Uta are o „herghelie” dacă ne referim la mașinile scumpe, cu zeci de cai putere. Acesta și-a cumpărat, de-a lungul timpului, mai multe autoturisme de lux, printre care și un Lamborghini în valoare de 900.000 de dolari.

Și-a achiziționat-o din Dubai și a adus-o pe meleaguri românești. Nici mult n-a durat, căci omul de afaceri a primit o ofertă de nerefuzat pentru mașina ce abia și-o cumpărase. Un „bogătaș” din Emiratele Arabe i-a oferit lui Bodi suma de 1 milion de dolari pentru bolidul său. Doar că, fără să stea pe gânduri, bărbatul a refuzat. Alex Bodi a rămas cu mașina scumpă și fără milionul de dolari în cont. Ce-i drept, bolidul său nu se va devaloriza prea curând, însă cine știe când va primi o astfel de ofertă bună.

”Cea mai scumpă, sincer, cred că este aceasta. Undeva la 900.000 de dolari, am luat-o din Dubai. După patru luni de zile am primit 110.000 de dolari peste, doar să o pun pe avion și să o trimit înapoi în Dubai, nu am vrut”, a dezvăluit omul de afaceri, în podcastul lui ZED .

Chiar dacă duce un trai de lux și nu-i lipsește nimic, Alex Bodi a rămas același om simplu. Milionarul susține că atitudinea lui nu s-a modificat deloc, chiar dacă acum are o situație materială foarte bună. Banii nu l-au schimbat, căci în opinia lui nu reprezintă totul în viață.

”Indiferent unde mă aflu acum, n-am uitat niciodată și sunt conștient de anumite schimbări, dar eu tratez oamenii în continuare la fel. Am prieteni de 30 de ani, de 25 de ani, mențin prietenii, știu să fiu același om începând cu băiatul care parchează mașina, chelnerul, o persoană importantă, întotdeauna în viață cel mai important este respectul. Sunt foarte conștient că banii nu sunt totul în viață. Pot să îi am, mâine pot să nu îi mai am. Peste 10 ani pot avea de cinci ori mai mulți bani decât am acum, dar contează să fii om, asta e o chestie foarte importantă pentru mine”, a mai spus Alex Bodi.