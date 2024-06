Gabi Bădălău a spus tot! Cum a „prins-o” pe Bianca Drăguşanu cu altul: „Mi-a recunoscut”

Gabi Bădălău a atins mai multe subiecte ce țin de natura personală, într-un podcast recent. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a vorbit, de altfel, despre relația extraconjugală pe care ar fi avut-o Bianca Drăgușanu, în timp ce forma un cuplu cu el. Nu s-a ferit să ofere detalii, iar acestea se regăsesc mai jos, în articol.

Gabi Bădălău și-a deschis sufletul și a abordat mai multe subiecte ce țin de natura personală, în podcastul moderat de Ameri Nasrin. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a adus în discuție o situație care a făcut referire la relația pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu. Afaceristul a susținut faptul că în viața vedetei apăruse o altă persoană, motiv pentru care relația lor s-ar fi destabilizat la momentul acela. Bărbatul a susținut că blondina ar fi avut o relație extraconjugală, timp de câteva luni. Chiar și la un eveniment recent, s-a afișat alături de persoana respectivă. Motiv pentru care Bădălău nu ar mai fi avut intenția să se împace cu ea.

„Eu am simțit că ea s-a răcit de mine, îi reproșam tot timpul lucrurile acestea. Ne certam foarte des. În viața ei a apărut altcineva sau ea a băgat pe altcineva în relația noastră. Nu știu dacă a fost o schemă de-a ei să mă agite sau să mă facă gelos. Habar nu am. Nu recunoștea niciodată lucrul acesta, iar pe mine m-a incitat, m-a înrăit, m-a frustrat foarte tare. I-am demonstrat. Am aflat foarte multe aspecte și foarte multe lucruri. Ea a avut o altă relație în paralel, timp de 3-4 luni. Bianca avea 100% o altă relație în paralel.

Când i-am spus lucrul acesta, ea, în loc să îmi spună să vorbim sau să o iert, a mers din greșeală în greșeală. Inclusiv la evenimentul respectiv (n.r. VIVA!) a venit cu domnul respectiv, chiar i-a indus cu ce să se îmbrace, ea lui, iar pe mine acest lucru m-a lăsat rece și am luat decizia că nu se mai poate continua”, a povestit Gabi Bădălău, în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”.