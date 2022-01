Claudia Pătrașcanu și Gabi Bădălău s-au împăcat, de dragul copiilor. “Am învățat să iert!” Pe cine au sărbătorit recent

Claudiu Pătrașcanu și Gabi Bădălău au îngropat securea războiului, în principal de dragul copiilor. În plin proces de divorț, fostul cuplu a sărbătorit ziua lui Nicolas, fiul lor, care a împlinit cinci ani.

Claudia Pătrașcanu și Gabi Bădălău au rupt relația în 2019, după trei ani de mariaj. Procesul de divorț încă nu s-a finalizat, între ei existând, în ultimele luni, mai multe schimburi de replici. Totuși, când vine vorba de copiii pe care îi au împreună, cei doi lasă în urmă toată ranchiuna.

(VEZI AICI: GABI BĂDĂLĂU NERVOS, IAR CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ABĂTUTĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT LA TRIBUNAL ÎNTRE CEI DOI)

Recent, Claudia Pătrașcanu și Gabi Bădălău s-au reunit și l-au sărbătorit pe Nicolas, fiul lor, care a împlinit cinci ani. Pentru câteva ore, au lăsat deoparte neînțelegerile și s-au bucurat alături de micuțul lor.

“Părinții trebuie să meargă împreună la evenimentele importante. Probabil, fiecare dintre noi, vom avea o altă familie, important e să fim acolo când trebuie. Cred că dorința oricărui copil este ca părinții să se unească acolo, la acele evenimente”, a spus Claudia Pătrășcanu.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Patrascanu (@claudia_patrascanu)

Claudia Pătrășcanu a îngropat securea războiului cu Gabi Bădălău

De-a lungul ultimelor luni, Claudiu Pătrașcanu și Gabi Bădălău și-au aruncat cuvinte dure. Însă, de o perioadă, bruneta a lăsat deoparte scandalurile și s-a concentrat exclusiv pe creșterea copiilor. Totodată, l-a iertat pe cel care, în acte, încă îi este soț.

“Eu cred că nu este cel mai important din lume să-ți ceri iertare, eu consider că trebuie să-ți dai seama, să nu mai repeți greșeala. Am învățat în toată această perioadă, un pic dură, să iert. Eu am înțeles foarte multe și mă bucur că am trecut peste, că acum sunt bine, că sunt liniștită, că sunt sănătoasă, să-i cresc pe cei doi copii ai noștri și să-i cresc cu Gabi”, a declarat Claudia Pătrașcanu.

(NU RATA: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU SE AFLĂ ÎNTR-O RELAȚIE?! CU CE BĂRBAT S-AR IUBI SOȚIA LUI GABI BĂDĂLĂU)