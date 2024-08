Claudia Pătrășcanu, sperietură soră cu moartea în casă! Copiii ei au fost de față: ”Am crezut că mor!”

Claudia Pătrășcanu a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. În timp ce se afla cu cei doi copii ai săi acasă, aceasta a suferit o accidentare serioasă la mână. Încă marcată de accidentare, fosta soție a lui Gabi Bădălău a tras un semnal de alarmă pe o rețea de socializare și a oferit câteva sfaturi prețioase pentru membrii comunității sale.

Recent, Claudia Pătrășcanu a avut parte de un accident casnic. Mai exact, aceasta se pregătea să strângă masa, iar într-un moment de neatenție și grăbită ca să termine treaba mai repede, a tras cu putere de un sertar, moment în care unghia de le degetul arătător – de la mâna dreaptă – i s-a desprins din carne. Citește și: Claudia Pătrășcanu, adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu. Dezvăluiri uluitoare după ce s-au întâlnit la Judecătoria Constanța: ”A fost la mine acasă”

În cadrul unei postări pe Instagram, Claudia Pătrășcanu le-a povestit următitorilor săi faptul că durerea resimțită a fost extrem de intensă. Până de curând, aceasta nu obișnuia să poarte unghii lungi, însă, în ultima perioadă, a decis să încerce o schimbare și să-și pună unghii false. Ei bine, schimbarea nu a fost de bun augur. În timpul accidentării, unghia naturală s-a desprins – cu tot un unghia falsă – din carne. Mai mult de atât, copiii săi au fost de față când ea s-a accidentat și s-au speriat și ei extrem de tare.

„Să vă povestesc repede ce am pățit eu acum 2 zile. Mare grijă să aveți! Și nu vă doresc, dar uite că deja îmi flutur degetele pe aici. Degetul meu bandajat. Nu vreți să știți ce este pe dedesupt. Doamne, deci acum 2 zile am crezut că leșin. Am fost la un pas mic de a leșina, doar că îi aveam pe cei mici lângă mine și nu am vrut să îi sperii mai tare decât s-au speriat. Nicolas deja începuse să țipe foarte tare, era panicat, a crezut că mor de la așa ceva. Cum sunt copiii și își fac griji. L-am calmat, i-am spus că nu am nimic, deși curgea sânge. „Ei vedeau tot ce se întâmplase în momentul acela. A fost ceva cumplit.

Momentul în care te grăbești (…) M-am grăbit să strâng masa, să îi scot pe copii în parc (…) Am tras de un sertar și în momentul în care am tras, aveam unghiile lungi, pentru prima dată mi-am pus și eu unghii mai lungi decât de obicei (…) Cum am tras de sertar, am simțit odată și cel mai grav e să vezi cum îți zboară unghia. Nu că mi-a zburat de tot, era bine dacă zbura de tot. Unghia falsă cu tot cu unghia mea efectiv a rămas prinsă în rădăcină, dar ea era ridicată. Doamne, deci am crezut că leșin, că mor. (…) Am sunat o prietenă care este asistent medical, mi-a zis ce să fac (…) Am început să plâng, că nu mai puteam de durere”, a spus Claudia Pătrășcanu.