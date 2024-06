Claudia Pătrășcanu, adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu. Dezvăluiri uluitoare după ce s-au întâlnit la Judecătoria Constanța: ”A fost la mine acasă”

Claudia Pătrașcanu a făcut noi dezvăluiri surprinzătoare despre relația sa cu Bianca Drăgușanu. Cu ceva timp în urmă, blondina a dorit să-i ceară explicații Claudiei după ce aceasta a făcut diverse afirmații despre ea. Fosta iubită a lui Gabi Bădălău s-a simțit ofensată și a decis să o acționeze în judecată. Totuși, nu a deschis un singur proces, ci mai multe.

Cele două s-au întâlnit pe 19 iunie la Judecătoria Constanța, în cadrul unui nou termen din procesul lor. Se pare că fosta prezentatoare TV regretă conflictul cu artista, după ce a inițiat un proces împotriva acesteia. Cântăreața a menționat că, acum ceva vreme, Bianca a fost în vizită la ea acasă.

Anul trecut, blondina a acționat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu pentru defăimare, iar instanța i-a dat câștig de cauză. Cu toate acestea, Bianca nu s-a oprit aici și a depus și o plângere penală împotriva solistei.

Fosta prezentatoare TV susține că afirmațiile Claudiei i-au afectat imaginea și au dus la pierderea unor contracte de publicitate, motiv pentru care a inițiat un nou proces, cerând despăgubiri de 50.000 de euro. Miercuri, 19 iunie, cele două s-au întâlnit la Judecătoria Constanța, unde au discutat.

În fața instanței, Claudia Pătrășcanu a declarat că își dorește încheierea rapidă a procesului cu Bianca Drăgușanu. Solista a dezvăluit, de asemenea, că, în urmă cu ceva vreme, Bianca a vizitat-o la domiciliul său pentru a discuta.

„Consider că acest proces este doar o invenție și cam atât. Trebuie să se termine. Plus de asta, doamna Calintir a fost la mine acasă, nu avem nicio treabă, suntem aici, la proces. O să vedem ce se întâmplă. Asta vă spun, că doamna Drăgușanu a fost la mine acasă. Am vorbit, nu s-a întâmplat nimic. Foarte de curând, în perioada sărbătorilor. Eu sunt un om pașnic’, a transmis Claudia Pătrășcanu pentru emisiunea „Xtra Night Show’.

După discuția cu judecătorii, Bianca a explicat contextul vizitei sale la casa cântăreței. Ea a spus că a mers acolo împreună cu Gabi Bădălău, de care s-a despărțit ulterior, pentru a-i lua pe copiii pe care acesta îi are cu Claudia.

„Nu am fost acasă, am fost să luăm copiii la momentul acela, de 1 Mai. Și am fost să luăm copiii și am fost în fața casei, dar nu am fost la dânsa acasă. Evident că niciuna dintre noi nu ne-am dorit acest lucru și e o chestie care te stoarce cumva de energie’, a spus Bianca Drăgușanu.