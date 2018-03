Duminică seara, Războinicii și Faimoșii s-au luptat din nou pentru mâncare. Cele două echipe au avut parte de un mini game, unde câștigătorul era desemnat în funcție de culorile de pe spatele cuburilor, pe care trebuiau să le întoarcă.

În momentul confruntării dintre Cătălin Cazacu și Alina de la Războinicii, cei doi au avut parte de o serie de coincidențe. Ridicau aceleași culori de cuburi, iar acest lucru a stârnit o serie de glumițe între cei doi, dar și între colegi.

Pe tot parcursul jocului, atât Alina, cât și Cazacu, s-au tachinat, iar la sfârșit s-au îmbrățișat.

Giani Kiriță: “Cazacu, nu privi în ochii ei. Băi, nu mai vorbi cu ea”

Cătălin Cazacu: “Cu mustața asta nu mai are cum să am noroc în dragoste. Sunt urâțel, nu mai am nici o șansă în dragoste”

Alina: “Cătă, fii gentleman!”

Alina: “Cătă, cred că avem noroc până la urmă”

Cătălin Cazacu: “Cred că suntem sortiți”, a încheiat sportivul.