Claudiu de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru foștii săi colegi. Motivul pentru care a răbufnit: ”Chiar nu mai rezist!”

Claudiu Dragotă a dat cu „hate”-ul de pământ și nu i-a mai menajat deloc pe foștii concurenți de la „Insula Iubirii”! Fostul participant a văzut cum cei care au trecut cândva prin același malaxor al emisiunii s-au apucat să-i judece pe actualii concurenți și le-a transmis un mesaj dur.

Claudiu a lăsat să se înțeleagă că unii dintre foștii participanți se agață acum de scandalurile altora doar ca să mai prindă și ei câteva minute de atenție.

Claudiu Dragotă s-a luat de foștii concurenți de la Insula Iubirii!

Claudiu Dragotă știe foarte bine ce înseamnă să apari la „Insula Iubirii” și să te trezești peste noapte analizat de o țară întreagă. În sezonul 8, a intrat în emisiune alături de Simona Butură, iar relația lor nu a rezistat testului din Thailanda.

La final, drumurile celor doi s-au separat, iar Claudiu a ajuns într-o relație cu ispita Anamaria Vaida. De atunci, și el a avut parte din plin de comentarii, presupuneri și oameni care au simțit nevoia să-i explice viața.

Tocmai de aceea, spune acum că nu poate să înțeleagă cum unii dintre cei care au trecut prin exact aceeași experiență au ajuns să facă ce îi deranja cel mai tare pe vremea când erau ei în centrul atenției.

„Chiar nu mai rezist”

Și când a văzut că foștii concurenți și fostele ispite se năpustesc peste actualii participanți, Claudiu a răbufnit.

„Băi, fraților, nu prea fac eu filmări din astea de genul, dar chiar nu mai rezist! Deschid Instagram-ul, Facebook-ul, văd peste tot foști concurenți de la Insula Iubirii care dau cu hate și se iau de actualii concurenți și actualele ispite. Ați fost și voi acolo, băi, nene! Ați fost și voi în locul lor. Plângeați, făceați ca toate alea că mamă, dă lumea cu hate, că vă înjură și voi ce faceți? Același lucru? Dacă nici noi între noi nu ne susținem, ce pretenții să avem de la alții? Înțeleg că foamea e mare și nu vă mai bagă nimeni în seamă, că, na, s-a dus valul și la ce caractere aveți e logic să uite lumea de voi, dar nici chiar așa să căutați atenție pe seama oamenilor ăstora, pe care nici măcar nu îi cunoașteți”, a declarat Claudiu Dragotă, pe TikTok.

În ultima perioadă, actualii concurenți și ispite de la „Insula Iubirii” au fost luați la analiză din toate direcțiile. Numai că, de data aceasta, una dintre cele mai apăsate critici a venit chiar din interiorul fostei distribuții.

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