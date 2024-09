Claudiu de la ”Insula Iubirii” o ține numai în scandaluri! Ultimul, printre mesele VIP, dar ce făcuse în club… Ospătarul a rămas mască, bodyguarzii l-au ”tocat”!

Claudiu de la ”Insula Iubirii” se ține numai de prostii. A făcut-o lată și la galele RXF, când s-a luat la bătaie cu Vasiloni, dar, cu câteva zile înainte, i-a scos din pepeni pe bodyguarzii unul club de fițe din Capitală. Ar fi mers cu prietenii, a chefuit, dar nu ar mai fi vrut să plătească! Motivul este uluitor, iar CANCAN.RO are toate detaliile, direct de la sursă, în exclusivitate!

Claudiu de la ”Insula Iubirii” a făcut puțintel haos la galele RXF, care au avut loc marți, 24 septembrie, la Sala Polivalentă. S-a luat la harță cu Romeo Vasiloni, fostă inspită în aceeași emisiune, iar bodyguarzii au intervenit imediat. I-au luat pe sus pe cei doi și i-au ”căpăcit” puțin, pentru a-i domoli definitiv. CANCAN.RO a aflat, însă, că totul ar fi fost o regie, doar că băieții au fost total neinspirați.

Bodyguarzii l-au evacuat din club pe Claudiu de la ”Insula Iubirii”

Ei ar fi anunțat ca vor face ”gălăgie”, așa, de publicitate, doar că la locul faptei s-au nimerit bodyguarzii care habar nu aveau. Așa că au intrat tare în ei, spre surprinderea ”eroilor” serii de la sectorul VIP, și și-au făcut, cu temei, treaba. Dar asta este o poveste, să-i spunem, oarecum, hazlie, pentru că, în urmă cu câteva zile, Claudiu de la ”Insula Iubirii” a comis-o urâțel, într-un club din București.

Când s-a lăsat, din nou, cu intervenția bodyguarzilor. ”El a venit cu niște prieteni, s-au distrat cu toții, doar că, la final, nu a vrut să dea bacșiș, a spus că nu e normal. Că el este persoană publică și ar trebui păsuit! Chelnerul a rămas mască, s-a dus la bodyguarzi. Știu că se vorbea de vreo 3.000 de lei”, a povestit o sursă, pentru CANCAN.RO.

Oamenii de pază au rezolvat, imediat, situația. L-au luat pe sus pe Claudiu și l-au ”invitat”, politicos 🤣, să iasă din club.

Ce spune Vasiloni despre conflictul cu Claudiu de la ”Insula Iubirii”

Romeo Vasiloni a povestit și varianta lui, în privința scandalului de la RXF. Că totul a pornit de la un clinci cu Claudiu, de la ”Insula Iubirii”.

”Nu știu de la ce a pornit conflictul. Era lângă mine acolo, trebuia să dau un interviu cu Simona. A zis de mine că nu știu ce am avut eu cu Simona și că aș fi vorbit urât despre el. El a mai avut altercații cu mine, în urmă cu o lună, imediat după Insulă, mi-a zis la fel, că am vorbit urât despre el. I-am zis: ce ai, mă, ești nebun?! Acum m-a împins și după îți dai seama că l-am împins și eu și de aici toată altercația. Eu i-am zis că nu mă bat cu el pe stradă, ca să am probleme, ne batem în gală și gata”, a spus Romeo Vasiloni pentru Spynews.ro.

