Claudiu Niculescu: „Am mare încredere că ne vom redresa!”

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a debutat ca antrenor al „câinilor„ în Liga I cu un semieșec, partida cu Sepsi terminându-se nedecis 0-0.

Clau-Gol a declarat după meci că fotbalul prestat de elevii si în partea secundă a confruntării îi dă încrederea necesară că pe viitor lucrurile vor sta mai bine și Dinamo va începe să câștige pentru a urca în clasament.

„Cred că am făcut un meci bun în repriza a doua. Am dominat, am pus presiune pe adversar, doar că nu am reuşit să marcăm. Prima repriză a fost una anostă, dar după pauză am avut iniţiativa, am jucat mai bine. Ei ne-au pus probleme o singură dată, din fază fixă, pe final, în rest nu s-au apropiat de poarta noastră. Dar rezultatul mă nemulţumeşte, chiar dacă jucătorii au arătat altă atitudine. Băieţii şi-au dorit foarte mult să câştige acest meci, dar din păcate nu am reuşit să spargem defensiva lui Sepsi. Trebuie să începem să câştigăm, să luăm puncte, pentru că trec etapele şi nu e în regulă. Am lucrat mult tactic, şi defensiv, şi ofensiv. De săptămâna viitoare vom lucra la lucrurile care nu merg şi eu am mare încredere că ne vom redresa Am avut emoţii pentru că m-am reîntors după atâţia ani pe gazonul unde am făcut cele mai mari performanţe din fotbal. Am revăzut şi suporterii şi îmi pare rău că nu am putut să le facem un cadou”, a declarat Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației Dinamo București.

După acest rezultat Dinamo rămâne în a doua jumătate a clasamentului, fiind pe locul 10 cu 11 puncte în timp ce Sepsi a urcat pe podium fiind cu 16 puncte pe locul 3.