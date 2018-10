La scurt timp după ce s-a aflat că Emma Zeicescu și Claudiu Popa au fost puși sub urmărire de DIICOT pentru deținere de droguri pentru consum, prezentatorul TV a făcut o declarație neașteptată. Cunoscutul jurnalist a negat că drogurile descoperite de oamenii legii ar fi ale lui.

Claudiu Popa, prima declarație după ce a fost prins cu droguri. Prezentatorul și Emma Zeicescu, puși sub urmărire de DIICOT

În timpul mărturisirilor făcute în cadrul unui interviu, Claudiu Popa a spus că țigările cu “iarbă” nu îi aparțin și că acestea au fost găsite în rucsacul unuia dintre prietenii cu care era la festivalul din această vară.

“Unul dintre amici avea în rucsac mai multe obiecte ale mele: aparatul foto, încărcătorul pentru acumulatori etc. Jandarmii i-au făcut percheziţie şi au găsit cele două ţigări. Când am văzut că amicul meu este înconjurat de jandarmi, m-am dus şi le-am explicat că în rucsacul respectiv am şi eu câteva lucruri. Amicul le-a explicat, însă, că ţigările îi aparţin. Am ieşit cu toţii şi am stat de vorbă într-un cort, într-un ţarc. În tot acest timp, un colonel în civil filma totul, iar un alt bărbat făcea poze. I-am întrebat de ce filmează şi mi-au spus că imaginile sunt pentru ei, în interes operativ.

Nici măcar nu mi-au cerut buletinul. L-am dat eu, din proprie iniţiativă, pentru că aşa mi s-a părut corect, să mă legitimez. Nu s-a întocmit niciun proces-verbal, nu am fost informat că sunt acuzat de ceva. În cel mai rău caz, puteam avea calitatea de martor, fiindcă amicul meu recunoscuse că ţigările îi aparţin. O scurtă perioadă, cartea mea de identitate a fost luată de un ofiţer, care a dispărut din grup. Când am terminat discuţia – care nu a avut tentă de anchetă, ci de conversaţie liberă –, ne-am întors la festival. Inclusiv amicul meu, care fusese prins cu ţigările în rucsac”, a declarat prezentatorul Claudiu Popa pentru spynews.ro.