Cleopatra Stratan, înjurături ca la ușa cortului la America Express! Discuția aprinsă dintre ea și Edward: „Vorbesc și urât”

America Express a debutat cu succes pe micile ecrane. Cele nouă echipe trăiesc aventura vieții lor peste Ocean, unde sunt supuse la diverse provocări intense. Printre experiențele frumoase de care se bucură concurenții, aceștia se lovesc și de situații neașteptate. Spre exemplu, Cleopatra Stratan a cedat nervos din cauza cazării pe care a găsit-o în a doua ediție a sezonului șase. Concurenta a răbufnit, fără să mai țină cont de camerele de filmat. Ce a putut să-i spună soțului ei?

Cleopatra Stratan a trecut prin clipe dificile, în ediția trecută, la America Express. Cântăreața n-a mai ținut cont de nimeni și de nimic și a răbufnit, după ce a văzut cazarea unde trebuia să-și petreacă noaptea. Pentru că locul respectiv era prea straniu, artistei i s-a făcut frică și a vrut să plece de îndată. Același lucru nu-l putem spune și despre soțul ei, care și-a dorit să rămână pentru că era singurul loc găsit la oră târzie și pe timpul unei ploi torențiale. Când a văzut că Edward nu este în totalitate de acord cu spusele ei, atunci concurenta nu s-a mai putut abține.

Cleopatra Stratan a răbufnit la America Express

Mulți telespectatori au fost luați prin surprindere de reacția ei. Cleopatra n-a ținut cont de camerele de supraveghere și a scos „porumbelul” pe gură. Aceasta s-a enervat la maxim și a spus tot ce avea pe suflet, fără să realizeze că telespectatorii o vor critica.

„Bă, ești nebun? Unde ****? Vreau să plecăm în momentul ăsta!”, spune artista.

”Unde dracu să mergem?”, a spus Edward.

„Uită-te și tu în ce clădiri stăm. Miroase a mâncare de câini. Nu-mi place zona unde e casa. Uită-te și tu unde stăm, nu ajunge nimeni aici. Să mă întorc înapoi dracu…”, a continuat concurenta.

„Plouă afară torențial, nu avem unde”, a spus cântărețul.

„Vreau să ne întoarcem înapoi în piața aia nenorocită. Doamne, iartă-mă”, a adăugat Cleopatra. „Decât să stau cu morcovul în f**d mai bine mă întorc la biserica aia (…) Îmi bag picioarele, nu mă interesează, eu nu mă simt sigură aici”, a continuat aceasta.

„Eu nu mai pot, sunt leoarcă și noi mergem acum să căutăm…”, a completat Edward.

”Uită-te și tu unde stăm, uită-te unde e casa asta, în vârful ****, Doamne, iartă-mă, că vorbesc și urât!”, a spus Cleoaptra.

După cele întâmplate, vedeta a ținut să-și explice reacția furioasă din timpul ediției. „M-am gândit că dacă se întâmplă orice, mi se părea că e foarte greu să mai ieși de acolo. Intuiția mea îmi zicea că nu trebuie să stau acolo pentru că nu mă simțeam în siguranță”, a fost concluzia la care a ajuns Cleopatra Stratan.

Cleopatra Stratan, aspru criticată de fanii emisiunii America Express

După ce au văzut acest episod, mulți au criticat-o pe Cleopatra. Majoritatea internauților spun că reacția ei a fost exagerată, dar că emisiunea i-ar fi scos la iveală adevărata față.

„America Express/Asia schimbă vieți, mereu vezi adevărata față”, / „Cleopatra oricum e un non name, ca majoritatea din emisiunea asta„ / „Pe multe vedete am început să nu le mai plac după participarea la emisiunea asta!”/ „Cei mai suspicioși!”/ „Cea mai slabă echipă”/ “Uite-le si pe alea” când le-au vazut pe Sânziana și Laura/ „Cei mai antipatici și figuranți, sper să iasă”/ „Dar ce te așteptai de la această emisiune? Că vei dormi la 5 stele?”/ „Ar fi cazul să iasă, deja sunt antipatici, n-au fost în stare să-și care bagajele și cereau ajutor de parcă oamenii sunt hamalii lor”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii din mediul online.