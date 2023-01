Clipe de coșmar pentru Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Ce au pățit la America Express: „Am început să ne panicăm. Poate ne face rău”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea fac echipă bună la America Express. Cei doi fac față cu brio probelor la care sunt supuși și dovedesc faptul că relația lor de prietenie este una închegată. În cadrul emisiunii, Cătălin a vorbit despre un moment greu, în care le-a fost frică de ceea ce avea să se întâmple cu viața lor.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au trecut prin primele momente de panică din cursa de la America Express. Una dintre probe a venit la pachet cu foarte mult stres și cu frica de a nu se întâmpla ceva cu viața lor. În cadrul testimonialelor, Cătălin Bordea a povestit experiența care l-a îngrozit și susține că în timp ce se afla într-una dintre mașinile pe care le-a oprit la autostop, șoferul a început să le pună foarte multe întrebări despre viața lor personală din România. Și nu e doar atât, acesta avea și schimbări bruște de comportament, susține el.

„Omul tot punea întrebări despre tot, de la familie, la cu ceea ce ne ocupăm. El apăsa și pe accelerație, credeam că va face stânga undeva și ne duce undeva. A fost prima oară când m-am panicat. Vorbea foarte mult și dubios. Avea schimbări bruște de comportament. Voia să-l luăm în România, că el a mai fost în Europa și să muncească acolo.

Întreba cât de scump este să vină în România. Dacă el ne-a ajutat, să-l ajutăm și noi. Ne-a întrebat ce dorim și am început să ne panicăm. Poate ne face rău”, a spus acesta, în cadrul emisiunii America Express.

Ce s-a întâmplat în prima seară la America Express

Tot Cătălin a mai povestit cum a fost prima seară în cadrul emisiunii. Potrivit declarațiilor acestuia, după ce s-au oprit camerele, acestora le-a fost oarecum frică de ceea ce avea să se întâmple, fiind pentru prima dată, amândoi, într-un oraș periculos precum Mexic.

„Noi în prima seară, după ce au plecat camerele, îți dăm așa niște chestii după ce au plecat camerele. Noi în prima seară, ne-au cazat la WC ACHI. Eram de zece ore pe străzi, am realizat ce înseamnă o zi, prin câte treci, după ce au plecat camerele, stăteam amândoi și am avut o criză de râs cu plâns, de aia de nebuni. Amândoi, timp de vreo 15 minute am râs într-una”, au mai povestit aceștia, în cadrul emisiunii, citat de Viva!.