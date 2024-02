Clipe de coșmar pentru Jador! Artistul, obligat să cânte cu pistolul la cap și cuțitul la gât: „O lume nenorocită”

Jador este acum unul dintre cei mai apreciați artiști, iar melodiile lui sunt iubite de public. Are numeroși fani și se bucură de succes, însă lucrurile nu au fost mereu la fel de roz pentru artist. Recent, acesta a dezvăluit un moment terifiant din viața sa, în care a fost amenințat cu moartea și a trebuit să facă ce îi ordonau alții.

Jador și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de la o vârstă fragedă. Acesta cântă de mic, însă succesul l-a cunoscut ani mai târziu. Înainte de a cunoaște celebritatea, Jador a trecut prin multe, iar recent a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața lui. Ce i s-a întâmplat artistului?

Așa cum spuneam, încă de mic pașii lui Jador s-au îndreptat către muzică, acesta cântând de la o vârstă fragedă. Dacă acum este bătaie pe biletele de la concertele sale, în urmă cu ceva timp lucrurile nu stăteau chiar așa, iar artistul cânta pe unde apuca.

Astfel, pe vremea când nu era atât de cunoscut, Jador a ajuns să cânte în locuri dubioase, cu un public nu tocmai plăcut. Mai exact, artistul a povestit că a fost amenințat și obligat să cânte cu pistolul la cap și cuțitul la gât.

„Eu știu că am stat cu pistolul la cap cântând, cu cuțitul la gât, într-o lume nenorocită. Nu tot timpul am cântat pe scene, cânt de când mă știu, de când sunt copil. Am cântat și cu acordeonul, la rece. Am cântat în tot felul posibil ca să ajung să cânt pe scenă”, a povestit Jador.