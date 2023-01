Clipe de coșmar pentru o cunoscută cântăreață din România! A fost infectată cu noua variantă COVID-19 și a ajuns de urgență la spital

O cunoscută cântăreață trece prin momente grele. Aceasta a fost infectată cu Kraken, una dintre cele mai infecțioase tulpini COVID-19. Noua variantă a virusului este extrem de contagioasă și deja a trimis un număr considerabil de oameni în spital. La fel s-a întâmplat și cu artista, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor.

Maria Andria, simpatica artistă ce s-a făcut cunoscută și publicului din România, a ajuns de urgență la spital. Se pare că aceasta a fost infectată cu Kraken, noua tulpină Covid-19, iar starea sa este una destul de gravă. De mai multe zile, cântăreața acuză stări acute de rău, iar în cele din urmă a ajuns la spital. Aceasta se află în Cipru, acolo unde numărul de noi cazuri de infectare a crescut considerabil.

Maria Andria a început să se simtă rău în urmă cu doar câteva zile. Inițial, aceasta nu s-a speriat și a crezut că este vorba despre ceva minor. Însă, curând a început să vomite cu sânge, iar în cele din urmă a leșinat. Așa că partenerul său nu a mai stat pe gânduri și a convins-o să meargă la spital.

„Eu eram bine și am leșinat deodată. M-a ajutat bărbatul meu, care m-a pus pe un pat și trebuia să ieșim afară și i-am spus că eu nu mă simțeam bine. Vomitam foarte multe ore. El voia să mă ducă la spital în noaptea aia și i-am spus că nu mă duc atunci. Vomitam cu sânge…Știam că spitalele nu sunt OK, nici alea private, pentru care plătești și nici de stat și am zis să îmi treacă”, a declarat Maria Andria, potrivit antenastars.ro.

(CITEȘTE ȘI: MARIA ANDRIA, BLONDA CARE I-A SUCIT MINȚILE LUI CHEF CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, ARE UN MARE VIS: “VREAU SĂ DEVIN DOCTOR VETERINAR”)

„Sunt spitalele pline”

Maria Andria a ajuns la spital, însă acolo a avut parte de o experiență nu prea plăcută. Se pare că unitățile medicale sunt supraaglomerate și a avut de așteptat mult până când un medic s-au putut ocupa de ea. Aceasta s-a confruntat cu stări de rău, febră și a vomitat în numeroase rânduri. În cele din urmă a primit tratamentul necesar și lucrurile par că merg spre bine.

Maria Andria a mai spus că în Cipru situația este critică, iar noua tulpină face ravagii. Aceasta este mult mai contagioasă, iar spitale deja sunt pline de bolnavi.

„M-am speriat și am crezut că am mâncat ceva. Aveam arsuri, mă ardea stomacul. După noaptea aia, făcusem febră și el (n.r. partenerul) s-a dus la muncă și au venit prietenii și m-au dus la spital. Acolo mi-au spus că sunt pozitivă la Covid. Era Covid nou, boala asta nouă.

Am stat acolo (n.r. la spital) cu prietenii noștri și am cerut apă și nici apă nu mi-au dat că mi-au spus că o să vomit mai mult. Am stat foarte multe ore, nu ne-a luat nimeni, că nu existau paturi. Sunt foarte mulți bolnavi acum, sunt spitalele pline”, a mai spus Maria Andria.

(VEZI ȘI: MARIA ANDRIA A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! BLONDINA ARE O RELAȚIE DE TREI ANI ȘI SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MĂMICĂ)