Clipe de durere în familia unuia dintre muncitorii uciși de șoferița din Iași. Ieri și-a înmormântat tatăl, iar astăzi a susținut proba la BAC

Săptămâna trecută a avut loc o tragedie de proporții pe străzile din Iași. O șoferiță în vârstă de 39 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, a ucis patru muncitori. În urmă cu o zi, soțul artistei Biatrice Duca a fost condus pe ultimul drum, iar, astăzi, fiica lor a susținut proba scrisă la BAC.

Sunt momente extrem de grele în familiile muncitorilor care și-au pierdut viața, după ce o șoferiță în vârstă de 39 de ani, care se afla sub influența alcoolului, i-a lovit cu mașina în Iași. Fiica inginerului C. Duca, în vârstă de 47 de ani, care lucra în cadrul Citadin SA de 19 ani, și-a condus tatăl pe ultimul drum, în urmă cu o zi. Astăzi, tânăra s-a prezentat la proba scrisă de la BAC.

Soția inginerului care a pierit: ”Fiica mea este mai tare decât mine, nici măcar medicamente nu i-am administrat”

Mama ei, artista Biatrice Duca, a făcut o serie de declarații în cadrul unei emisiuni de la Antena 1. Tânăra de 19 ani nu a avut putere să vină la capelă, în ziua înmormântării. Și-a luat rămas bun de la tată, apoi a plecat acasă.

”Fiica mea este mai tare decât mine, nici măcar medicamente nu i-am administrat. Până ieri nu a putut să vină la capelă să fie acolo, a venit, l-a plâns, a stat în biserică la toată slujba. Iar la cimitir, la primul pod, când ne-am oprit mi-a cerut să plece că nu a mai rezistat. I-a spus ”Pa, tati” și a plecat. S-a dus acasă, a dormit, nu știu ce a făcut…”, a spus mama fetei.

Tânăra de 19 ani a fost însoțită de mama ei la liceu, unde a susținut proba scrisă de la bacalaureat, la Limba și Literatura Română.

”Eu, dimineață la prima oară, am fost cu ea la liceu, am stat împreună cu colegii ei, după care m-am retras, am urmărit-o de la distanță. Au râs, s-au îmbrățișat, s-au pupat toți acolo. Am așteptat-o să iasă, a ieșit bucuroasă că a picat pe subiect și speră să ia notă mare”, a mai zis mama ei la „Acces Direct”.

Patru muncitori au murit, după ce o șoferiță în vârstă de 39 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, i-a spulberat. Femeia circula cu o viteză de 160 km/h în oraș, lucru observat și pe camerele de supraveghere.