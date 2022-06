Soția inginerului omorât de șoferița din Iași vrea să se facă dreptate: ”Ea-şi pune un avocat, eu o să-mi pun zece. Va plăti cu siguranţă”

În urmă cu două nopți a avut loc o tragedie de proporții pe străzile din Iași. O șoferiță în vârstă de 39 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, a ucis patru muncitori. Soția inginerului ucis vrea să se facă dreptate în acest caz.

Suflete negre și lacrimi pe obraji au mai rămas în urma tragediei care a avut loc în urmă cu două nopți în Iași. Patru muncitori au murit, după ce o șoferiță în vârstă de 39 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, i-a spulberat. Femeia circula cu o viteză de 160 km/h în oraș, lucru observat și pe camerele de supraveghere.

Soția inginerului ucis de șoferița din Iași vrea să se facă dreptate

Unul dintre muncitorii care au fost uciși de șoferița din Iași era Ciprian Duca, în vârstă de 47 de ani. Bărbatul lucra ca inginer în cadrul Citadin SA de 19 ani. Soția lui, o cunoscută interpretă de muzică populară din Iași, Biatrice Duca, dorește să se facă dreptate!

”În momentul în care am auzit că şi-a angajat un avocat renumit şi speră să fie salvată, că stătea pe terasă … Am zis că vreau să-i transmit public, pe toate canalele media, că pe lângă scopul meu în viaţă de a-mi creşte copilul în continuare, aşa cum trebuie, următorul meu scop va fi ca această femeie să plătească ani grei de închisoare. N-o să mă las. Ea-şi pune un avocat, eu o să-mi pun zece. Şi ea va plăti cu siguranţă”, a spus soția lui Ciprian Duca, arată observatornews.ro.

Durerea este foarte mare în sufletele persoanelor apropiate. Artista susține că șoferița din Iași nu ar realiza ce tragedie a provocat în urmă cu două nopți: „Nu ştiu dacă-i pasă, nu cred că-i pasă. Nu cred că înţelege nici în momentul de faţă ce tragedie a provocat. Cel mai bun om din lume…”.