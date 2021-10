Clipe de panică la ”Asia Express”! Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir, a avut nevoie de îngrijiri medicale

Clipe de panică în cadrul emisiunii ”Asia Express”. Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir, a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce i s-a făcut rău. Tânăra a stat pe perfuzii.

Aproximativ 45 de minute Maria Speranța a fost nevoită să o lase singură pe mama sa, Adriana Trandafir, în cursă, după ce aceasta a acuzat stări de rău. Maria Speranța a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce i-a scăzut tensiunea. Medicul i-a administrat perfuzii pentru a-și reveni. În tot acest timp, Adriana Trandafir se ruga ca fiica ei să se însănătoșească repede și să revină lângă ea, în cursă. Starea de rău ar fi apărut din cauza temperaturilor ridicate din Turcia, acolo unde se află în această ediție, pe ”Drumul Împăraților”.

”Trebuie să vorbim despre o altă problemă care a apărut și anumea starea Mariei Speranța pentru că ea nu se simte foarte bine acum. Doctorul îi face o perfuzie, are tensiunea foarte mică și din cauza asta Adriana va trebui să facă primele misiuni singură și sperăm că între timp Maria Speranța se va pune pe picioare. Sunt convinsă că va reveni într-o jumătate de oră”, a declarat Irina Fodor, prezentatoarea TV a show-ului.

Maria Speranța nu este singura căreia i s-a făcut rău la ”Asia Express”. Și Zarug a acuzat stări de rău

Zarug a avut parte de momente de panică în cadrul competiției ”Asia Express”. A chemat imediat medicul, după ce a simțit că are amețeli, i-a scăzut tensiunea, urechile îi țiuiau și a simțit că nu poate respira. I-a fost administrată o pastilă pentru inimă, a fost consultat de medic, iar ulterior s-a liniștit. Concurentului i s-ar fi făcut rău din cauza căldurii.

”Începuseră să-mi țiuie urechile, să amețesc, să simt că nu pot respira. (…) Fapt pentru care am început să țip că vreau un doctor și am pus mâna pe telefonul de urgență și am sunat. Deci am o urgență, vreau doctor! A venit și doctorul care mi-a luat din nou tensiune, unde scăzuse de la 18 la 15. (…) Mi-a dat o pastilă de inimă, mi-a mai băgat nu știu ce săruri, m-a pus pe scaun în mașină la răcoare”, a declarat Zarug la ”Asia Express”.

