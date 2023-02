Clipe dureroase pentru Lora. Cum a ajuns artista să fie suspectă de cancer: ”Eram susținută și încurajată că totul va fi bine”

Lora este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Are o carieră de succes și se bucură de fericire în plan amoros, însă viața i-a fost marcată de moartea mamei ei. În luna ianuarie a anului 2020, femeia care i-a dat viață s-a stins din viață din cauza cancerului.

Recent, în timpul unui interviu, Lora a făcut mărturisiri despre perioada în care a fost suspectată de cancer. De asemenea, ea a vorbit și despre relația pe care o are cu Vlad, fratele ei, și cum a ajutat-o să treacă peste pierderea mamei lor.

Lora: ”Unii îți sunt alături la greu, dar selectiv”

În urmă cu mai mulți ani, Lora a avut parte de șocul vieții ei, în momentul în care i s-a pus un diagnostic greși: cancer. Cum s-a simțit vedeta în acel moment.

”Eu am fost suspectă de cancer pentru că așa s-a exprimat o persoană care și-a depășit competențele când mi-a făcut RMN-ul. A considerat că „posibil să fie cancer, nu știu e o propoziție normală, apoi și-a făcut un selfie cu mine, pentru că băiatul ei era fan…

A fost nevoie de multe declicuri din multe direcții ca să îmi resetez prioritățile. Când eram susținută și încurajată că totul va fi bine și că nu sunt singură, în următorul moment eram lăsată singură, fix de același om. Unii îți sunt alături la greu, dar selectiv.”, a mărturisit Lora, potrivit viva.ro.



Ce relație are Lora cu fratele ei, Vlad

Artista a mărturisit că relația cu fratele ei mai mic este una extrem de apropiată. De asemenea, cei doi s-au susținut de mici și împreună au reușit să depășească momentele grele din viața lor.

”Doar cu fratele meu pot să vorbesc anumite lucruri, pentru că doar el le înțelege și știe ce să-mi spună. Întotdeauna am fost apropiați deoarece mama muncea foarte mult și noi ne-am crescut unul pe altul. Am fost mereu deschisă cu el și am vorbit despre orice.

A fost partenerul meu de joacă în copilărie, mâna mea dreaptă, Luigi pentru Mario și Robin pentru Batman, cel care mă iubește și susține indiferent ce aș face vreodată. Are o inteligență sclipitoare și, chiar dacă am trecut prin multe greutăți împreună, ne ținem unul altuia creierii pe linia de plutire și ne încurajăm să mergem mai departe.

Acum lucrăm împreună la brandul de makeup pe care îl vom lansa anul ăsta, dacă nu mai intervine nimic.”, a mai spus artista, pentru sursa de mai sus.