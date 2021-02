Clipe grele pentru Marcela Fota, la Acces Direct! A cântat, cu lacrimi în ochi, melodia compusă pentru cel care i-a fost soț! ”Mi-e așa de dor de tine!”

Marcela Fota a venit în studioul Acces Direct, unde a povestit drama prin care trece, moartea subită a soțului. Artista i-a compus o melodie celui care i-a fost soț și care a plecat la Cer.

Alături i-a fost sora, care a susținut-o în platoul condus de Mirela Vaida. ”M-a susținut din spate cu meseria mea, știu că și-ar fi dorit să merg mai departe. De asta am și venit aici, să cânt această melodie. Pentru el am compus-o. Se numește Mi-e așa de dor de tine”, a spus Marcela și a început, brusc, să plângă. S-a ridicat apoi și a dus la capăt melodia pe care a compus-o din tot sufletul ei pentru cel pe care acum o veghează de la Cel de Sus. (CITEȘTE ȘI: ARCELA FOTA, DECLARAȚII DUREROASE DUPĂ MOARTEA SOȚULUI. CE MESAJ EMOȚIONANT A TRANSMIS, DUPĂ TRAGEDIE)

Clipe grele pentru Marcela Fota, la Acces Direct! Cum i-a spus lui David că tatăl lui a murit

Marcela avea să povestească și ccât de greu i-a fost să-i spună lui David, băiețelul lor de 11 ani, că tatăl lui a murit. ”După acest șoc, David e un băiat matur, în primă fază i-am zis că tati este foarte bolnav, e în spital… Dar m-a întrebat de ce plâng, atunci… I-am spus că are mai mari probleme… Nu am putut să-i spun atunci că a murit. Mi-a zis, însă, de ce mă îmbrac în negru? I-am spus că mereu sunt asa, dar el mi-a spus: ești altfel”, a povestit artista.

A continuat tulburătoarea dezvăluire. ”Dar el a vrut să meargă să-l vadă a doua zi. Cea mai bună idee a fost să-l pregătesc. Că are ceva probleme… Am încercat să-l pregătesc. I-am ridicat moralul. El a sperat să nu fie atât de rău… Apoi, când l-am luat de la morgă, am descoperit că el susținuse foarte mult construcția unei biserici. Nicidată nu l-am întrebat cât dă, ce face… Marți i-am explicat lui David că Doamne-Doamne l-a luat pe tati… Am inzbucnit în plâns. I-am spus că eu merg la tati și el mi-a spus că și el vrea să-l vadă. Hai să-l vezi pe tati, sufletul lui tati, apoi mergi la bona ta și faci ce vrei tu. El mi-a spus că vrea să rămână acasă. Nu am putut să-l iau, să-l vadă pe tati…”, a încheiat Marcela Fota.