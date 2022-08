Cobra Tate, dezvăluiri neașteptate după ce a fost interzis pe Facebook și Instagram: ”Am vândut droguri”

Andrew „Cobra” Tate a făcut recent mărturisiri şocante despre trecutul său. Deşi până acum susţinea că face bani din afaceri „legale”, fostul „cumnat” al Biancăi Drăguşanu a recunoscut că a vândut droguri. Numele său a fost implicat de-a lungul timpului în multe dosare, fiind acuzat că ar fi proxenet și suspectat de spălare de bani.

Andrew Tate ajungea ieri subiect internațional, după ce a fost exclus din mediul online. Din cauza derapajelor grave pe care milionarul le-a avut în mediul online șefii companiei Meta au decis că acesta a încălcat politicile de folosire ale platformelor Facebook și Instagram şi astfel i-au închis conturile.

La scurt timp, acesta a făcut şi primele declaraţii şi s-a apărat spunând faptul că este „un model fantastic pentru toată lumea, bărbați și femei” și că platformele lui ar fi „o lumină care ghidează, învățându-i pe oamenii de toate sexele și rasele cum să se respecte unul pe celălalt”.

Acum vine şi dovadă faptului că fratele lui Tristan Tate şi-a luat rolul de „învăţător” în serios. Acesta a recunoscut faptul că a fost nevoit să „încalce regulile” ca să aibă o viaţă lipsită de griji, iar primul său „job” a fost ca dealer de droguri.

„Când aveam 24, 25 de ani am vândut droguri. Acum mult timp. Vreau să fiu sincer şi deschis în ceea ce priveşte trecutul meu. Am fost un luptător, dar lupta nu a fost să îmi plătesc facturile din vânzarea de droguri. Nu mi-a plăcut să vând droguri. Nu mi-a plăcut anxietatea, gândul că aş putea fi prins, violenţa…”, şi-a început mărturisirile Cobra Tate.

Andrew „Cobra” Tate: „Eu o să te învăţ cum să încalci regulile”

„Am stat în Luton, cel mai îngrozitor oraş din lume. Acolo existau cabinete de medici. Nu existau parcări, în afara de cele ale medicilor. Evident trebuia să fii medic ca să îţi laşi maşina acolo. Dar m-am găndit, am PHD, deci parchez oriunde vreau eu. Aşa că m-am dus în parcarea medicilor să îmi las maşina. Dar rampa pe care trebuia să urc era prea abruptă şi mi-am zgâriat Astonul pe care îl conduceam atunci şi am fost nevoit să merg în altă parte să îl parchez. În timp ce luam masa m-am gândit, deci în parcarea doctorilor nu poţi să mergi cu o maşină sport. Am fost încă o dată să verific. Când am ajuns am văzut un Mercedes vechi, un Audi A3…

Deci ei vorbesc de faptul că dacă studiezi din greu poţi să ajungi un doctor. Studiază medicina, studiază, studiază, studiază. Stai toată viaţa în şcoală şi poţi să devi un medic. Nu o să îşi poţi cumpăra niciodată o maşină sport. Îţi pierzi doar timpul.

Tu când vezi un om ca mine la 3 dimineaţa, într-o benzinărie, într-o maşină sport cu o gagică, în timp ce mă dau jos dintr-un Lambo şi alimentez, te uiţi la mine şi te gândeşti că am studiat din greu la şcoală? Ori te uiţi la mine şi spui că sunt dealer de droguri? Înţelege că trebuie să încalci regulile ca să faci bani. Doctorii au respectat regulile toată viaţa lor şi conduc maşini Citroen. Trebuie să încalci regulile ca să faci bani. Trebuie să înţelegi că sistemul este făcut ca să te menţină sărac. Eu o să te învăţ cum să încalci regulile”, a mai povestit Cobra Tate.