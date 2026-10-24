Coca Cola a scos doze de doar 150 ml. Reacția unei românce: „Dintr-o înghițitură le-ai dat gata”. Cât costă

Coca Cola a scos doze de doar 150 ml. Reacția unei românce: "Dintr-o înghițitură le-ai dat gata". Cât costă
Prețul une doze de 150 ml de Coca Cola / Sursa foto: Social media
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Coca-Cola a venit cu o variantă de doză care a stârnit reacții printre consumatori, după ce un pachet cu șase recipiente de doar 150 ml a fost observat într-un magazin din Italia. Deși formatul redus ar putea fi o alternativă pentru cei care preferă porții mai mici, cantitatea produselor și prețul acestora au stârnit controverse.

O româncă a atras atenția asupra noilor doze și a comentat ironic cât de repede ar putea fi consumate. Nici alți internauți nu au rămas indiferenți, iar părerile au fost împărțite între cei care văd un avantaj în cantitatea redusă și cei care consideră că raportul dintre preț și volum lasă de dorit.

Cât costă un pachet cu șase doze de Coca-Cola de 150 ml

Produsele au fost observate într-un magazin din Italia, unde un bax cu șase doze de Coca-Cola, fiecare având numai 150 ml, costă 4,30 euro. Asta înseamnă aproximativ 0,72 euro pentru o singură doză, echivalentul a circa 3,70 lei, în funcție de cursul valutar.

La o primă concluzie, prețul poate părea accesibil pentru un singur recipient. Totuși, situația se schimbă atunci când este luată în calcul cantitatea. O doză obișnuită de Coca-Cola are, în general, 330 ml. Asta înseamnă că varianta de 150 ml conține mai puțin de jumătate din volumul acesteia.

Astfel, cele șase recipiente însumează 900 ml de băutură, în timp ce șase doze clasice de 330 ml ar conține aproape doi litri de produs. Diferența este considerabilă, iar consumatorii care urmăresc atent prețurile ar putea analiza dacă formatul mai mic merită cumpărat.

Reacția româncei: „Dintr-o înghițitură le-ai dat gata”

Dimensiunea redusă a recipientelor a creat controverse. Românca, cea care a făcut postarea, a comentat ironic asupra cantității de băutură din fiecare doză.

„Dintr-o înghițitură le-ai dat gata”, a scris aceasta în mediul online.

Comentariul reflectă o întrebare pe care și-o pot pune mulți consumatori: cât de practică este o doză de numai 150 ml pentru cineva care își dorește să savureze o băutură răcoritoare? Pentru unii, un asemenea format ar putea fi suficient, mai ales dacă preferă să consume cantități mici. Pentru alții, însă, recipientul ar putea părea prea mic în raport cu prețul plătit.

Noua cantitate de Coca Cola a stârnit controverse / Sursa foto: Social media

Ce spun internauții despre noile doze

Nici ceilalți utilizatori care au comentat la postare nu au trecut cu vederea schimbarea. Unii au ironizat cantitatea redusă, în timp ce alții au criticat decizia din perspectiva comerțului și a costurilor suportate de clienți.

„Or fi special făcute pentru cei care își calculează caloriile”, a scris un internaut, sugerând că porțiile mici ar putea fi potrivite pentru persoanele care încearcă să își controleze consumul.

O altă reacție a fost mult mai tranșantă: „Cea mai proastă idee de a face comerț!!!”.

Nemulțumirea legată de preț și cantitate a fost exprimată și de un alt utilizator, care a comparat noile recipiente cu cele comercializate anterior: „Înainte era 330 ml o cutie și costa câțiva lei. În ultima vreme s-a dublat prețul și au scăzut cantitatea”.

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