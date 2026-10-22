Cât costă tratamentul balnear pentru pensionari în 2026. Calculul se face în funcție de pensie

Pensionarii care vor să beneficieze de tratament balnear în 2026 trebuie să știe că prețul unui bilet diferă în funcție de stațiunea aleasă și de condițiile de cazare. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a stabilit regulile privind contribuția beneficiarilor, iar persoanele care nu se încadrează în categoriile care beneficiază de gratuitate vor achita o sumă calculată în funcție de veniturile lor.

Potrivit regulilor stabilite de CNPP, pensionarii care nu au dreptul la bilete gratuite trebuie să contribuie cu 50% din valoarea pensiei brute. Totuși, suma solicitată nu poate depăși costul integral al biletului. Prin urmare, contribuția efectivă depinde atât de venitul pensionarului, cât și de tariful practicat pentru sejurul respectiv.

Conform Legii nr. 360/2023, biletele de tratament balnear pot fi gratuite pentru anumite categorii de beneficiari. Printre acestea se numără pensionarii de invaliditate care urmează programe de recuperare, veteranii și invalizii de război, persoanele persecutate din motive politice sau etnice, adulții cu dizabilități care îndeplinesc condițiile legale, precum și persoanele care beneficiază de drepturi pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Astfel că pensionarii care nu se află în lista de mai sus vor plăti pentru a merge la un tratament. Suma diferă în funcție de stațiunea balneară, unitatea de cazare și serviciile incluse. Se pot consulta tarifele pentru 2026 în anunțurile publicate de Casa Națională de Pensii Publice și de casele teritoriale de pensii.

Cum se acordă biletele de tratament

Repartizarea locurilor disponibile se face pe baza unui sistem de punctaj. Printre criteriile luate în considerare se numără numărul biletelor primite în ultimii doi ani, categoria de pensie și cuantumul pensiei brute. Cererile sunt clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita locurilor disponibile. Dacă mai mulți solicitanți obțin același punctaj, departajarea se face ținând cont de criteriile prevăzute de CNPP, inclusiv istoricul biletelor și veniturile.

Fiecare pensionar poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear într-un an calendaristic, indiferent dacă acesta este gratuit sau presupune plata unei contribuții.

Pentru a solicita un loc, pensionarii trebuie să depună o cerere-tip la casa teritorială de pensii. În funcție de situație, pot fi necesare actul de identitate, biletul de trimitere de la medicul de familie sau specialist și documentele care atestă dreptul la gratuitate. Pensionarii de invaliditate pot avea nevoie și de un program de recuperare medicală.

Informațiile despre stațiunile disponibile, seriile de tratament, rezultatele repartizării și termenele de ridicare sunt publicate de CNPP și de casele teritoriale de pensii. Respectarea termenelor este importantă, deoarece biletele neridicate pot fi redistribuite altor solicitanți.

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