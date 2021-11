Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prima întâlnire cu Nuțu Cămătaru. “Am vorbit fix șase minute”

“Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru” este cartea pe care Codin Maticiuc a lansat-o și în care prezintă personaje-cheie din lumea interlopă, dar și din showbiz sau sport. Iar celebrul interlop spune povestea. Și a lui, și a altora. În cel mai recent interviu, Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Nuțu Cămătaru.

În compania lui Nuțu Cămătaru, Codin Maticiuc a petrecut cinci ani. L-a vizitat inclusiv la închisoare, pentru a realiza cartea. Actorul recunoaște că a avut și mult noroc, având privilegiul să cunoască persoana potrivită care să-l ajute să ajungă față în față cu celebrul interlop. La prima întrevedere cu acesta, Codin Maticiuc a vorbit fix șase minute.

“Eu m-am considerat întotdeauna omul potrivit la momentul potrivit. Am găsit un om care să mă introducă acolo, un om pe care eu îl cunoșteam, iar el îi era apropiat lui, îi era fin. Ăla mi-a făcut o introducere bună. Eu când am ajuns acolo eram deja în barcă. Deja știa despre ce vreau să-i vorbesc. Am vorbit fix șase minute. Nu sunt discuțiile așa, mai ales la început. Cred că a contat că am mai scris o carte”, a dezvăluit Codin Maticiuc, la Xtra Night Show.

Codin Maticiuc, alături de Nuțu Cămătaru: “Am prins și libertatea lui, și perioada de proces”

Codin Maticiuc a fost alături de Nuțu Cămătaru în multe momente importante, între care și procesul în care a fost judecat în 2017. Actorul a fost prezent inclusiv la nunți și petreceri la care interlopul a fost invitat.

“Eu am avut norocul și el a avut ghinionul extraordinar că în această perioadă a avut un proces. În 2017, vara, l-am cunoscut și am început să stau cu el. I-am spus: ‘pe lângă planul trecutului, care este un unghi subiectiv al dumneavoastră, vreau un unghi al meu în care să vă văd eu în relație cu alții, alții în relație cu dumneavoastră, unde mergeți, etc’. Am stat cu el de vara, procesul a început toamna, eu am prins Curtea Supremă. În acești cinci ani, eu am prins libertatea lui – cu nunți la care a fost naș, la care a fost invitat – și perioadă de proces”, a mai spus Codin Maticiuc.

