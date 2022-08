Codin Maticiuc va fi din nou tătic! „Te aștept cu nerăbdare, dragostea mea”

Codin Maticiuc va fi din nou tătic! Iubita lui, Ana, este însărcinată pentru a treia oară. Actorul a dat vestea cea mare pe reţelele de socializare într-un mod inedit. Fanii l-au felicitat imediat!

Codin Maticiuc și iubita lui trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viaţa lor. Cei doi sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor mai avea un copil. Aceştia au împreună o minunăţie de fetiţă, iar Ana mai are un băiețel dintr-o relație anterioară.

CITEŞTE ŞI: CE I-A DEZVĂLUIT ANGHEL DAMIAN LUI CODIN MATICIUC DESPRE THEO ROSE. NIMENI NU SE AŞTEPTA LA ACEST LUCRU

Actorul care şi-a dorit să devină tată încă de când avea 23 de ani, nu face nicio diferenţă între copii şi îi iubeşte în mod egal.

Codin Maticiuc a împărtăşit bucuria pe care o trăieşte în prezent cu fanii săi pe reţelele de socializare în stilul său caracteristic.

”Copilul numărul 3

Poate el va continua să renoveze spitalele din țara asta. Tati o să îi lase doar un drum bătătorit, câteva legi schimbate (în curând o să mă vedeți în stradă dacă ăștia mai continuă să ne ignore), o fundație și o inițiativă puternică.

Campania noastră continuă, aștept să văd pozele voastre cu indemn la sms, cu tag la @fundatiametropolis și #mysummerbody și #spitalepublicedinbaniprivati.

Dați swipe până la ultima poză să vedeți cum arată harta noastră acum. Harta celor care deja ați dat sms la 8845 cu textul FACEM și continuați să rămâneți alături.

Nu știu dacă pot schimba ceva în țara asta dar sunt convins că o vor face copiii mei. Toți au fost și vor merge pe șantierele din spitale, toți au stat cu picioarele goale în curtea orfelinatului și s-au jucat cu ceilalți copii ai mei.

Sunt convins că măcar unul din ei îmi va continua misiunea. Poate chiar numărul 3. Te aștept cu nerăbdare, dragostea mea. Avem multe de trăit împreună!”, este mesajul postat de Codin Maticiuc.

Cum a convins-o Codin Maticiuc pe iubita lui să dea vestea cea mare

Ana, partenera lui Codin, a povestit printr-un mesaj pe Instagram cum a convins-o iubitul ei să dea vestea cea mare.

”M-a terorizat pana am facut-o. El e convins ca burta mea o sa convinga multi oameni sa trimita sms. Eu nu ma pricep, dar iata ca l-am ascultat, desi greu imi e sa ma vad asa dupa ce ultima poza cu burta mea era cand o numeam abdomen. Sper sa nu-l dezamagesc…Cu ocazia asta s-a intamplat si ce asteptam de multa vreme, sa ingenuncheze Codin in fata mea. Ma rog… in spatele meu, dar macar am trait-o si p asta”, a scris Ana, pe contul ei de Instagram.