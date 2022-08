Ce i-a dezvăluit Anghel Damian lui Codin Maticiuc despre Theo Rose. Nimeni nu se aştepta la acest lucru

Codin Maticiuc și Theo Rose fac parte din distribuția noului serial „Clanul” care va fi difuzat în această toamnă pe ProTV. Cei doi au dat câteva probe, iar pentru că regizorul Anghel Damian a fost mulţumit de prestaţia lor i-a cooptat în echipă. În cadrul unui interviu recent, Maticiuc a dat detalii despre una dintre discuţiile pe care le-a avut cu actualul iubit al colegei sale de platou.

La cei 31 de ani ai săi, Anghel Damian se bucură de un succes răsunător pe plan profesional. Nu doar că este unul dintre cei mai apreciați regizori români ai momentului, în prezent lucrează la un proiect despre care toată lumea are numai cuvinte de laudă. Şi pe plan sentimantal, tânărul este împlinit chiar dacă formează un cuplu de puţin timp cu Theo Rose.

Pe platourile de filmare de la „Clanul", un serial ce va fi difuzat în curând de Pro TV a cunoscut-o pe aleasa inimii.

Ce i-a spus Anghel Damian lui Codin Maticiuc despre actuala sa iubită: „Mi-a zis de vreo 10-15 ori, îmi tot repeta asta”

Printre cei care fac parte din distribuţie, pe lângă actuala iubită a lui Anghel Damian, se numără şi Codin Maticiuc. Acesta a oferit recent un interviu pentru ciao.ro, în care a vorbit despre relaţia pe care o are cu Theo Rose pe platourile de filmare. Mai mult, Maticiuc a explicat faptul că regizorul serialului, îşi apreciază foarte mult partenera şi este foarte mândru de cum se descurcă pe platourile de filmare, mai ales că aceasta nu are studii în domeniu.

„Foarte drăguț, din mai multe puncte de vedere. E foarte talentată și asta-mi tot spunea regizorul, Anghel Damian: “Te gândești… n-a jucat niciodată nicăieri, n-a făcut cursuri, ați luat-o că e drăguță, că e super pe val, că e nume, că ai nevoie și de așa ceva”. Și el îmi zice: “Nu, vezi că la casting am luat-o și e super talentată”. Mi-a zis de vreo 10-15 ori, îmi tot repeta asta. Și am văzut-o că joacă foarte, foarte bine. Intră imediat în personaj. Nu știu când are timp să și învețe. Că vine tot timpul cu textul învățat. Mi se pare foarte tare.

Să filmezi cu ea e foarte mișto. N-am avut foarte multe interacțiuni pentru că personajele noastre nu interacționează foarte mult. Dar am avut. Chiar scena în care m-am tăiat eram cu ea. E foarte mișto în pauze. Știi, că în pauze, cu actorii, cu unul te înțelegi mai bine, cu alții… Noi doi în pauză… mai facem o prostie, un tik tok, facem glume. Toate prostiile le facem eu cu Theo.”, spune Codin Maticiuc despre Theo Rose.