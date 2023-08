Codrin Ștefănescu, declarații fără precedent: „Am crezut că voi avea întâlnirea finală cu doamna cu coasă!”

Codrin Ștefănescu continuă să lupte cu tenacitate pentru viața sa. Diagnosticat în urmă cu circa șapte luni bolnav de cancer, fostul „locotenent” în politică al lui Liviu Dragnea evită încă să precizeze dacă are sau nu nevoie de operație, însă a admis pentru CANCAN.RO că perioada sa de strictă supraveghere medicală în străinătate va continua și în această toamnă.

Există și o constantă în jurul căreia Codrin Ștefănescu a reușit să trăiască, chiar în aceste condiții dificile pe care le-a avut de îndurat de la începutul acestui an, speranța.

„Mă lupt încă pentru viața mea! O fac la propriu, cu un dușman invizibil și foarte crunt. Chiar parșiv, deseori! Nu degeaba 97,5% dintre cei ce se luptă cu această boală pierd bătălia! Eu prefer să încerc să ia exemplul Monicăi Pop care a trecut prin numai puțin de cinci operații în lupta sa cu această maladie teribilă! Adică să încerc să fac parte din acel procent foarte mic de învingători”, a declarat Codrin Ștefănescu pentru CANCAN.RO.

Codrin Ștefănescu găsește încă puterea de a face haz de necaz chiar și în aceste condiții dificile

La cei 54 de ani ai săi, cunoscutul om politic mai găsește încă puterea de a face haz de necaz, afirmând că actuala sa „luptă” nu se poate compara cu nimic altceva din ceea ce a întâlnit de-a lungul vieții în sfera politică, în ultimele ceva mai mult de două decenii.

„Nu le doresc nici măcar dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu în aceste luni din 2023. Îi rog pe toți să mă creadă că nu exagerez. Chiar și pe cei mai sceptici, fiindcă atunci când îți pierzi starea propice de sănătate, vezi cu totul altfel viața. Și spun asta în condițiile în care lumea știe că evit să ofer amănunte despre boala mea sau despre evoluția acesteia. Am avut însă în ultimele luni de mai multe ori senzația că văd sau că simt o prezență înfiorătoare, o prezență feminină cu gluga trasă pe față și cu o coasă în mână. E înfiorător, vă spun cu toată sinceritatea. Au existat momente în care efectiv am crezut că voi avea o asemenea întâlnire finală, cu doamna cu coasa”, afirmă el.

Codrin Ștefănescu a anunțat în prima parte a lunii ianuarie că din motive personale, foarte bine întemeiate, alege să părăsească, pentru o vreme, conducerea formațiunii politice pe care o conducea la acel moment, Alianța pentru Patrie, predând ștafeta colegului său mai tânăr, Liviu Pop.

Inițial, își propusese să revină în forță, în politică, la finele verii

El spera să revină la finele verii în forță, dar după cinci perioade, mai lungi sau mai scurte, petrecute într-o clinică de specialitate din Elveția a realizat că perioada de confruntare cu boala va continua mult mai mult timp decât bănuia inițial.

„Sunt genul de om care nu se dă bătut, care se luptă pentru crezul său până la ultima picătură de sânge. Nu știu care va fi verdictul final, dar mă voi lupta până la final!”, sună și astăzi speranța celui care a revenit la începutul lunii august de sub supravegherea medicilor străini, care încearcă să-l ajute să învingă cumplita boală.

În primăvară, Codrin Ștefănescu invoca posibilitatea ca să fie supus curând unei eventuale intervenții chirurgicale la microscop, dar se pare că el încearcă încă să învingă boala cu ajutorul unor tratamente cu medicamente foarte puternice, dar și naturiste.

