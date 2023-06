Câți ani are, de fapt, Anamaria Anica Ijac de la Chefi la cuțite! Concurenta lui Cătălin Scărlătescu a fost supusă unei intervenții chirurgicale înainte de show-ul de la Antena 1

Ediția cu numărul 11 a show-ului culinar Chefi la cuțite se bucură de mare succes printre telespectatorii români. În fiecare săptămână, echipele celor trei jurați se întrec în preparate, iar cele mai bune rămân în competiție. Printre concurenții care s-au făcut remarcați se numără și Anamaria Ijac. Cunoscută în mediul online drept Anica, ea face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu. Anamaria a dezvăluit, că înainte de a participa la Chefi la cuțite a suferit o intervenție chirurgicală.

Chefi la cuțite este una dintre cele mai îndrăgite emisiuni TV din România. În fiecare săptămână, show-ul culinar de la Antena 1 ține cu sufletul la gură telespectatorii. Ediția cu numărul 11 se bucură de un real succes, concurenții din echipele celor trei jurați fiind extrem de talentați. La sfârșit, însă, unul singur va pune mâna pe premiul cel mare.

(CITEȘTE ȘI: Decizie-șoc! Un concurent de la Chefi la cuțite și-a cerut eliminarea. Gestul pe care l-a făcut înainte să iasă din competiție)

Ce operație a făcut Anamaria Ijac înainte de participarea la Chefi la cuțite

Și în această ediție, câțiva concurenți au reușit să-i impresioneze pe cei trei chefi prin măiestria lor în bucătărie. Anamaria Ijac s-a făcut rapid remarcată, ea fiind cooptată de Cătălin Scărlătescu în echipa sa.

Anamaria Ijac are 34 de ani, s-a născut în Constanța, dar de câțiva ani trăiește în Austria. Ea are o fetiță pe nume Kasia. Anamaria este șef al departamentului de curățenie dintr-un resort. Ea are în subordine 30 de oameni, printre care și câțiva români. Anamaria este cunoscută pe TikTok sub numele de Anica, ea bucurându-se de mult succes. Pasionată din copilărie de arta culinară, ea vrea să le demonstreze tuturor că poate să performeze în acest domeniu. Astfel, ea a decis să participe la Chefi la cuțite.

În momentul în care s-a prezentat în cadrul preselecțiilor, Anamaria a dezvăluit că înainte de a veni la emisiune a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului, o abdomoniplastie dar și o liposucție.

„Nu, nu sunt femeie, tu nu ai văzut cum sunt femeile pe aici pe TikTok. Eu sunt ceva zeitate creată din aripi de înger și lacrimi de urs panda virgin și o să mă transform în lebădă la un moment dat.

Sunt Anica de pe Tiktok, eu gătesc din pasiune. Mie îmi place să gătesc. Eu sunt pe tradițional. Eu am vrut să vin de mult, dar decât să vin să mă fac de râs, am zis că mai bine stau liniștită.

Eu pregătită sunt, că am o părere foarte bună despre mine că gătesc foarte bine. La șapte ani făceam gogoși, ciorbe…M-am operat de micșorare de stomac, toată pielea atârna pe mine și mi-am făcut abdominoplastie, liposucție peste tot. Mi-au scos câteva kilograme de piele și grăsime”, a spus Anamaria Ijac.

(NU RATA: S-a anunțat cine a câștigat Chefi la cuțite 2023! Puțină lume se aștepta, ea este aleasa)